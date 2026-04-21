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    首頁 > 政治

    北風與太陽都來了！打壓賴總統出訪 小笠原：中共小動作不會得到台灣人民好感

    2026/04/21 23:50 即時新聞／綜合報導
    賴清德出訪史瓦帝尼暫緩。（資料照）

    賴清德出訪史瓦帝尼暫緩。（資料照）

    總統賴清德原定22日出訪友邦史瓦帝尼，但沿途的部分國家因中國背後施壓，臨時對總統專機取消飛航許可，訪問行程被迫暫緩。對此，日本知名政治學者小笠原欣幸拿《伊索寓言》中的「北風與太陽」來比喻中共對台的兩面手法，暗示這些「小動作」並不會得到台灣人民好感。

    中國對非洲塞席爾、模里西斯、馬達加斯加施壓，威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等「經濟脅迫」，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可。由於這3個國家位處非洲大陸外海，總統專機要到史國，一定得經過這三國的飛航情報區，無法繞飛，不得不暫緩出訪。

    這件事也有多家日本媒體報導，小笠原欣幸也做出評論，表示中國過去就曾對台灣總統出訪施加壓力，因此台灣每次規劃相關行程都非常費心，例如常在出訪前一刻才公布行程。但這次有關國家拒絕台方專機飛越領空的情況尚屬首次，這可以看到中國的「北風」（壓迫、威嚇、限制空間的手段）強度正在上升。

    小笠原接著提到，日前國民黨主席鄭麗文赴中與中共總書記習近平見完面後，中方宣布一系列「惠台措施」，外界可將之視為「太陽」（給好處、增加吸引力）策略，「習近平時代的對台政策，在於同時採取『北風』與『太陽』手段，這億的做法容易讓人接受到的訊號混亂，效果也可能相互抵消，但以習近平為首的領導層仍持續推行這種策略。」

    小笠原的話中暗示中方，這種「一邊威嚇、一邊示好」、「軟硬兼施」的兩面手法，只會讓別人對其信任感下降。

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