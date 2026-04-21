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    首頁 > 政治

    涉貪20萬一審重判12年 國民黨宜蘭三星鄉長李志鏞宣布退出政壇

    2026/04/21 20:46 記者江志雄／宜蘭報導
    國民黨宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪20萬元被重判12年，今晚宣布退出政壇。（記者江志雄攝）

    國民黨宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪20萬元被重判12年，今晚宣布退出政壇。（記者江志雄攝）

    國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉貪案，宜蘭地院認定收賄20萬元，今天（21日）重判12年，褫奪公權3年，依照選罷法規定，今年底無法參選議員。李志鏞晚間宣布，將退出政治與選舉，改以志工與觀察者身分為鄉親服務。

    今年60歲的李志鏞，在2018年的三星鄉長選舉擊退民進黨對手，讓三星政治版圖從綠地變回藍天，被視為國民黨在三星的指標型政治人物，由於2屆鄉長任期即將屆滿，支持者勸進年底回鍋選議員，不料，涉貪案官司被判12年，政治前景蒙上陰影。他今晚受訪時證實將退出政壇。

    李志鏞在個人臉書PO文指出，坦然面對一審判決，遺憾的是竟以廠商單一誣指證詞，在沒有收賄20萬元直接證據下即重判12年，此案3個活動標案，三星鄉公所均無損失，但有帶動觀光發展，他對得起三星鄉親託付。

    李志鏞強調，相信假以時日事實終會浮現，他絕無違背職務內定廠商，更無收受任何賄賂，朗朗之心可鑑天地，自己坦蕩尊重司法，正式宣布退出政治與選舉，從志工與觀察者角度為基層付出、為鄉親服務，角色不同，初衷如一，會繼續奮鬥，不信公理正義喚不回。

    支持者紛紛留言為李志鏞加油打氣，「鄉長加油」、「公道自在人心，清者自清」、「希望早日還認真的鄉長清白」。

    李志鏞在個人臉書PO文否認收賄，強調他對得起三星鄉親託付。（圖取自李志鏞臉書）

    李志鏞在個人臉書PO文否認收賄，強調他對得起三星鄉親託付。（圖取自李志鏞臉書）

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