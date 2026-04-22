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    伊朗哈格島油槽塞爆運不出去 貝森特：美「經濟怒火」持續施壓

    2026/04/22 08:10 即時新聞／綜合報導
    美國財政部長貝森特表示，美國將持續封鎖伊朗，而哈格島的儲油設施將被填滿，伊朗油井也將會被關閉。（法新社）

    美國財政部長貝森特表示，美國將持續封鎖伊朗，而哈格島的儲油設施將被填滿，伊朗油井也將會被關閉。（法新社）

    美國總統川普宣布，將延長原定於本週三到期的美伊停火協議，不過還是會持續對伊朗進行海上封鎖，美國與伊朗之間的停火談判前景仍不明。美國財政部長貝森特21日在社群媒體發文表示，美國將持續封鎖伊朗，而哈格島（Kharg Island）的儲油設施將被填滿，伊朗油井也將會被關閉。

    貝森特表示，限制伊朗的海上貿易，將直接打擊該政權的主要收入來源，美國財政部也將透過「經濟怒火」（Economic Fury）行動來持續對伊朗施加最大壓力，系統性地削弱伊朗在資金產生、流動方面的能力。

    貝森特指出，任何透過秘密貿易或金融活動協助這些資金流動的個人或船隻，都將面臨被美國制裁的風險，美國也將持續凍結那些原本屬於伊朗人民卻被腐敗高層竊取的資金。

    《CNN》報導指出，伊朗大部分的能源生產都集中在哈格島，在此次戰爭期間，伊朗仍然能夠生產並出售相當數量的石油，甚至略高於戰前幾個月的水平。

    根據摩根大通（JPMorgan）的說法，如果封鎖措施發揮效果，而伊朗的儲存空間逐漸耗盡，那麼伊朗可能不得不減產甚至停止原油生產，而原油出口約占該國出口收入的80%，不過前提是美國海軍需要維持封鎖相當長的一段時間。

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