全球關注！川普宣布延長停火協議 並持續封鎖伊朗

川普在社群表示，他應巴基斯坦要求，將停火期限延長至德黑蘭提交方案並最終達成協議為止。（歐新社、擷自「truth social」，本報合成）

美國總統川普於週二透過其社群平台「真實社群」（Truth Social） 正式宣布，將延長原定於本週三到期的美伊停火協議。川普表示，這項決定是應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的請求，美方將暫緩對伊朗的軍事行動，直到伊朗領導層能提出一套「統一的提案」。

川普在貼文中直言不諱地指出，伊朗政府目前的狀態「嚴重分裂（seriously fractured）」，並稱這種情況「並不令人意外」。由於伊朗內部對於如何終止與美國及以色列的衝突尚未達成共識，川普決定給予更多時間，讓伊朗代表團在巴基斯坦的斡旋下進行協調。

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他在文中表示：「我們已被要求暫停對伊朗的軍事行動，直到他們的領導人與代表能夠提出一個統一的方案。因此，我已指示美軍繼續維持海上封鎖，並在其他各方面保持隨時待命（ready and able）的備戰狀態。」

根據這份最新的聲明，這次停火的具體截止日期並未明確設定，而是取決於伊朗提交提案及後續討論結案的時間點。川普強調，停火將持續到談判得出結果為止，無論最終是達成共識或是走向其他結局（one way or the other）。

在此公告發布前，外交局勢一度陷入迷霧。隨著美伊為期兩週停火進入倒數，原定率代表團前往伊斯蘭馬巴德參與第二輪和平談判的美國副總統范斯（JD Vance）卻取消行程留守華府。而德黑蘭當局則指責美方違反停火協議，並強調不會在受壓狀態下參與談判。伊朗官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）更曾傳出伊朗代表認為目前談判是「浪費時間」，一度拒絕出席。

目前美軍對伊朗港口的封鎖仍將持續，全球正屏息以待伊朗領導層是否能如川普所言，拿出一份美方接受的「統一提案」。

川普在社群表示，他應巴基斯坦要求，將停火期限延長至德黑蘭提交方案並最終達成協議為止。（擷自「truth social」

美國總統川普表示，他應巴基斯坦要求，將停火期限延長至德黑蘭提交方案並最終達成協議為止。（歐新社檔案照）

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