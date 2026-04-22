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    首頁 > 生活

    春雨開炸72小時！ 颱風論壇曝天氣時程

    2026/04/22 08:33 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出未來幾天的天氣時程，指出週四起，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後2至3天，全台天氣都不穩定，如果雨帶發展的好，還要特別注意大雷雨，不過高溫會明顯下降，各地偏涼。（圖擷取自 臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出未來幾天的天氣時程，指出週四起，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後2至3天，全台天氣都不穩定，如果雨帶發展的好，還要特別注意大雷雨，不過高溫會明顯下降，各地偏涼。（圖擷取自 臉書）

    明（23日）中午過後會變天，一直到本週六（25日）晚上天氣才逐漸穩定，這三天西半部連續有大雨、雷雨發生。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出未來幾天的天氣時程，指出週四起，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後2至3天，全台天氣都不穩定，如果雨帶發展的好，還要特別注意大雷雨，不過高溫會明顯下降，各地偏涼。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，週四起，春雨72小時！乾熱好幾天之後，最新一波春雨，即將在週四來臨，後天起，一連三天，全台有雨！這是各國模式的最新雨量預報，很明顯的，三家預測都是全台紅通通，尤其是西半部預期雨量不少，在主流模式預報共識很高的狀況下，變數已經不大，全台春雨，大局已定。

    粉專指出，若以目前預報的時程推算，未來幾天的天氣時程，大致是週三（22）白天持續乾熱，山區午後陣雨，深夜起北海岸會率先轉雨；週四～週六（23-25）春雨鋒面掃過，華南雲雨帶持續移入，週四起，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後的2至3天，全台天氣都不穩定，如果雨帶發展的好，還要特別注意大雷雨，不過高溫會明顯下降，各地偏涼。

    粉專預估，週日～下週一（26-27）華南雲雨帶離去，各地由西向東，陸續雨停、放晴，但同時氣溫也會再度回升，會再度回到偏熱的狀況。

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