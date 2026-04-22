南投潭南部落螢火蟲季 遊賞夢幻螢河與原民風情

南投縣信義鄉潭南部落玉崙溪賞螢步道，可飽覽令人驚嘆的夢幻螢河風光。（南投縣政府提供）

南投縣信義鄉潭南部落，是縣內重要賞螢據點，潭南螢火蟲季活動近日開跑，民眾來此賞螢，除可探訪復育有成的玉崙溪賞螢步道，飽覽令人驚嘆的夢幻螢河風光，還能體驗最道地的布農原民風情。

台灣目前已記錄的螢火蟲約有70多種，南投良好的生態環境孕育多達30多種螢火蟲，且賞螢區橫跨了7個鄉鎮，可說是全台最大的賞螢基地。縣府舉辦「2026南投螢火蟲季」，邀請民眾到日月潭、竹鹿、北港溪、奧萬大四大賞螢區進行生態旅遊，即日起到5月31日，只要來南投賞螢並入住合法旅宿，憑住宿發票登錄就有機會抽中多項好禮。

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縣府觀光處表示，尤其是信義鄉潭南村的族人，多年來堅持無毒耕耘，讓玉崙溪賞螢步道成為螢火蟲復育的典範，賞螢活動結合生態保育與原民文化，包括傳統射箭與搗米活動體驗，也能採購最新鮮在地農特產品與大啖原民風味烤大豬。

潭南社區發展協會表示，潭南螢火蟲季不僅是觀光活動，更是對生態環境的守護宣言，歡迎全國民眾把握4、5月間螢火蟲紛飛的時節，前來感受潭南部落的熱情與美景。

南投縣信義鄉潭南部落原民風味的烤大豬。（南投縣政府提供）

南投縣信義鄉潭南部落學童歌舞表演。（南投縣政府提供）

南投縣信義鄉潭南部落新鮮美味蔬果。（南投縣政府提供）

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