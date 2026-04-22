挺賴總統再出訪！陳水扁親揭：昔「迷航」因「他」洩密引中國打壓

前總統陳水扁今表示，全力支持賴總統再出訪，痛批中國對台外交的「三光政策」從未改變。（資料照）

賴清德總統原定今出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓航經國家暫緩。前總統陳水扁今表示，全力支持賴總統再出訪，並批評中國對台外交的「三光政策」從未改變。對於2006年總統任內的「迷航之旅」再被提起，陳水扁詳述過往秘辛，強調當年絕非迷航，是同行代表洩密，以致因中國打壓行程生變。

陳水扁指出，中國對台外交基調始終是「三光政策」：挖光、堵光、擠光，意即挖走台灣所有邦交國、堵住台灣國際空間，更是要將台灣擠出國際社會，這項政策從未改變。

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陳水扁表示，蔡英文總統任內被挖光10個邦交國，卸任時邦交國只剩12國。非洲邦交國史瓦帝尼變成賴總統唯一可以出訪的非洲國家。然而，兩蔣時代從退出聯合國到小蔣過世，曾17年斷交38國，平均1年斷交2國以上，沒有人會說兩蔣是「斷交總統」，也沒有人會說美國在幫中國挖走台灣的邦交國。

陳水扁表示，他總統任內主張主動出擊的「攻勢外交」，邦交國少了6國；蔡英文總統採取不挑釁的「守勢外交」、也少了10國，此次賴總統首次出訪非洲邦交國，卻遭中國施壓阻撓，正是中國另類「堵光」台灣走出去的具體展現。

對於有媒體再提2006年「迷航之旅」，陳水扁澄清說，當年出訪巴拉圭及哥斯大黎加，早就計畫好「捨東飛改採西走」，原訂去程過境黎巴嫩、回程訪問利比亞，一點都沒有「迷航」。為避免「見光死」，除了極少數參與者外，一律保密到家，連時任駐美代表李大維都不知情。

陳水扁指出，當年去程專機起飛後，同行代表商總的王令麟洩密給自家東森電視獨家報導，導致專機在飛行途中因中國打壓，無法於貝魯特降落，最終被迫改飛杜拜、再飛往阿姆斯特丹加油。回程密訪利比亞的行程則因無人洩漏，順利與時任領導人格達費會晤，這並非莽撞之舉，當時英國首相布萊爾及美國聯邦議員皆已造訪過，他接續出訪前亦有向美方報准。

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