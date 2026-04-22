東方白鸛空戰大冠鷲！ 捍衛家園罕見畫面讓鳥友讚嘆

東方白鸛公鳥空戰大冠鷲捍衛家園。（廖本義拍攝，福爾摩沙野鳥保育協會提供）

一對東方白鸛在離地50公尺高的高壓電塔上繁殖育雛，3隻幼鳥暴風成長，鳥友觀察即將進入離巢前訓練期，2隻親鳥很細心呵護幼鳥，前幾天有鳥友目睹公鳥空戰大冠鷲保衛家園的難得景象，分享在群組令大家讚嘆。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷表示，前幾天協會成員廖本義拍攝到一隻大冠鷲疑入侵東方白鸛育雛區域，公鳥很警覺立即升空展翅驅趕，凶悍保衛家園，鳥友看到這難得畫面都很讚嘆。

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黃蜀婷轉述雲林一名觀察東方白鸛多年的鳥友張先生的說法，他曾看過東方澤鵟與東方白鸛相互追逐，頭一次看到東方白鸛驅趕大冠鷲的英姿。

黃蜀婷指出，鳥友這一陣子以來觀察，大家共同感受就是2隻親鳥非常用心照顧3隻幼鳥，因為幼鳥每天長大，公鳥、母鳥輪流飛出去覓食外，因幼鳥長大巢要加大，牠們也會常找樹枝等巢材回來修補。

黃蜀婷說，推測4月底、5月初親鳥就會教幼鳥飛，及慢慢引誘牠們離巢，這對東方白鸛繁殖育雛過程，從築巢、孵蛋、育雛及難得一見公鳥勇猛驅趕大冠鷲保衛家園畫面，都是活生生最佳環境教育及台灣保育的最佳題材。

東方白鸛被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危稀珍鳥類，全球剩不到3000隻，過去都只是候鳥，近幾年在雲林濁水溪出海口記錄到有6、7隻東方白鸛族群穩定棲息，成為留鳥。這對去年來台度冬12月底在濁水溪堤防旁電塔上築巢，引起國內外關注。

東方白鸛公鳥空戰大冠鷲捍衛家園。（廖本義拍攝，福爾摩沙野鳥保育協會提供）

東方白鸛公鳥空戰大冠鷲捍衛家園。（廖本義拍攝，福爾摩沙野鳥保育協會提供）

東方白鸛親鳥銜回樹枝修補鳥巢。（廖本義拍攝，福爾摩沙野鳥保育協會提供）

雲林濁水溪旁高壓電塔上築巢繁殖的東方白鸛一家五口。（廖本義拍攝，福爾摩沙野鳥保育協會提供）

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