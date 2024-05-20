蔡英文卸任離去前叮囑賴蕭這句話 蕭美琴忍不住拭淚

蔡英文今天卸任總統，在離開總統府前對賴蕭說：「好了，你們兩個加油！」，蕭美琴（右1）忍不住拭淚。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 10:33

首次上稿09:59

更新時間10:33

〔記者陳昀／台北報導〕第15任總統蔡英文今天卸任，蔡最後一個行程是上午與友邦元首等外賓握別，並陪同第16任總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職，最後於9時15分在賴蕭陪送下走出總統府，蔡以前總統身分向參與就職慶祝大會的群眾揮手道別，並在上車前對賴蕭說：「好了，你們兩個加油！」於9時23分搭車離開，正式卸下8年重責，蕭美琴忍不住拭淚，蔡英文則上前與她握手致意。

蔡英文上午8時45分在前總統府秘書長林佳龍、前外交部長吳釗燮陪同下，在總統府與專程前來我國參加第16任總統、副總統就職典禮的友邦元首等外賓握別。外賓包含史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世暨王妃、馬紹爾群島共和國總統海妮暨夫婿、帛琉共和國總統惠恕仁伉儷、巴拉圭共和國總統貝尼亞、貝里斯總理布里仙紐、聖露西亞總理皮耶、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福伉儷、吐瓦魯國總理戴斐立伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利、瓜地馬拉共和國外交部長馬丁涅茲、教廷特使布朗總主教。

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蔡英文出席賴清德、蕭美琴宣誓就職正副總統後，在賴清德伉儷與蕭美琴陪送下於9時15分離開總統府，蔡英文下樓時，有大批府內員工在大廳等候，並手舉「感謝、祝福」的牌子，員工們依依不捨地與蔡總統揮手道別，還有人忍不住低頭拭淚。

蔡英文隨後在新任總統賴清德、副總統蕭美琴陪同下走向慶祝大會舞台，以前總統身分向群眾揮手、鞠躬道別，上車前蔡英文對賴、蕭說「好了！你們兩個加油！」並轉頭對賴的太太吳玫如說「妳會比較辛苦喔！」聽到吳回應「還好」，蔡還跟賴說「她好像習慣了」，最後蔡也不忘對準府秘書長潘孟安說「你也要加油喔！」離去前蔡總統搖下車窗不斷揮手，並於9時23分正式搭車離開，卸下8年重責。

第15任總統蔡英文今天卸任，上午與友邦元首等外賓握別，並陪同第16任總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職。（台北市攝影記者聯誼會）

蕭美琴忍不住拭淚，蔡英文上前與她握手致意。（記者塗建榮攝）

蔡英文今天卸任總統，在離開總統府前對賴蕭說：「好了，你們兩個加油！」。（記者塗建榮攝）

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