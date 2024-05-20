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自韓國瑜手中接下印信！賴清德、蕭美琴宣誓就職

賴清德接受立法院長韓國瑜授與總統印信，正式就任總統。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德接受立法院長韓國瑜授與總統印信，正式就任總統。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2024/05/20 09:34

首次上稿 09:34
更新時間 09:49

〔記者陳昀／台北報導〕中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴正式就職！賴清德、蕭美琴上午在第15任總統蔡英文陪同下進入總統府大禮堂宣誓就職，賴清德身著深藍色西裝、繫上紫色領帶，宣讀誓詞後接受立法院長韓國瑜授與總統印信，9時13分正式禮成；賴、蕭9時15分陪送蔡總統離開總統府，正式完成交接。

蔡總統上午在府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮陪同下，在總統府與友邦元首一一握別。與此同時，賴清德伉儷與蕭美琴也抵達總統府，並在準府秘書長潘孟安陪同下進入總統府，蔡、賴見面時握手寒暄，蔡總統對陪同賴出席的太太吳玫如說「妳今天很漂亮」，隨後又對蕭美琴說「妳也很漂亮」，眾人也在蕭美琴提議下合照一張。

隨後，賴清德伉儷及蕭美琴在蔡英文陪同下，步入總統府大禮堂宣誓就職。典禮9時正式開始，蔡英文總統就主席位，帶領全場唱國歌及向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮後，監誓人司法院院長許宗力就位，賴清德正式展開宣誓。

賴清德總統在就職樂聲中，面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」宣誓後並將誓詞遞交監誓人；蕭美琴副總統緊接也宣讀誓詞，並將誓詞遞交監誓人。

隨後，賴清德總統接受立法院長韓國瑜授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」；蕭美琴副總統則接受授與「副總統之章」。最後，賴總統在奏樂聲中完成就職儀式，賴在台上向場內來賓揮手鞠躬致意，並於9時15分陪送蔡總統離府。

賴清德正式就任總統。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德正式就任總統。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德身著深藍色西裝、繫上紫色領帶，宣讀誓詞後接受立法院長韓國瑜授與總統印信，正式就任總統。（圖擷取自直播訊號）

賴清德身著深藍色西裝、繫上紫色領帶，宣讀誓詞後接受立法院長韓國瑜授與總統印信，正式就任總統。（圖擷取自直播訊號）

賴清德高舉右手宣讀誓詞。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德高舉右手宣讀誓詞。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德總統（中）、蕭美琴副總統（右）今天上午宣誓就職，隨後陪同卸任的蔡英文總統（左）到總統府前向來賓致意。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德總統（中）、蕭美琴副總統（右）今天上午宣誓就職，隨後陪同卸任的蔡英文總統（左）到總統府前向來賓致意。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德、蕭美琴上午在第15任總統蔡英文陪同下進入總統府大禮堂宣誓就職。（記者劉信德攝）

賴清德、蕭美琴上午在第15任總統蔡英文陪同下進入總統府大禮堂宣誓就職。（記者劉信德攝）

賴清德、蕭美琴宣誓就職後，陪同卸任總統的蔡英文到總統府前向來賓致意。（台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德、蕭美琴宣誓就職後，陪同卸任總統的蔡英文到總統府前向來賓致意。（台北市攝影記者聯誼會提供）

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