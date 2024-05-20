小英卸任感謝大家！揮手轉身影片惹哭網友

總統蔡英文在IG上發布最後一次搭乘空軍一號的影片，揮手轉身上車，留下一句「感謝大家」，讓眾多網友不捨。（圖擷取自IG）

2024/05/20 07:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天卸任，昨天她在臉書上貼出在總統府上班的最後一天，也在IG上發布最後一次搭乘空軍一號的影片，影片結尾小英揮手後轉身上車，留下一句「感謝大家」，讓眾多網友不捨，紛紛留言「想哭」、「謝謝小英總統」。

蔡英文昨天在Instagram貼出最後一次搭乘空軍一號的影片，在滅火器樂團的「自信勇敢咱的名」音樂聲中，她在飛機上研讀資料、討論公事，最後下飛機時，國軍向她敬禮，小英則點頭致意，揮揮手後轉身離開，影片最後留下一段文字「謝謝這八年來執行勤務的所有同仁，大家辛苦了」，並說了一聲「感謝大家」。

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蔡英文在貼文中表示「謝謝這八年來，和我一起努力，為台灣打拚的所有同仁。對比八年前，我們已經留下了一個更好的台灣。如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望，台灣是團結的台灣，我們要對自己有信心。」

短短的影片讓許多網友大喊感動和不捨，紛紛在底下留言「想哭是正常的嗎？」「真的大爆哭，謝謝你最棒的總統，希望你好好休息！」「即使知道未來還有很多艱難，比方說正在亂的國會，但這八年妳給予我們的底氣，都是我們未來的力量。」「謝謝小英總統帶給我們美好的八年！」

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