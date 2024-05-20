為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

小英卸任感謝大家！揮手轉身影片惹哭網友

總統蔡英文在IG上發布最後一次搭乘空軍一號的影片，揮手轉身上車，留下一句「感謝大家」，讓眾多網友不捨。（圖擷取自IG）

總統蔡英文在IG上發布最後一次搭乘空軍一號的影片，揮手轉身上車，留下一句「感謝大家」，讓眾多網友不捨。（圖擷取自IG）

2024/05/20 07:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天卸任，昨天她在臉書上貼出在總統府上班的最後一天，也在IG上發布最後一次搭乘空軍一號的影片，影片結尾小英揮手後轉身上車，留下一句「感謝大家」，讓眾多網友不捨，紛紛留言「想哭」、「謝謝小英總統」。

蔡英文昨天在Instagram貼出最後一次搭乘空軍一號的影片，在滅火器樂團的「自信勇敢咱的名」音樂聲中，她在飛機上研讀資料、討論公事，最後下飛機時，國軍向她敬禮，小英則點頭致意，揮揮手後轉身離開，影片最後留下一段文字「謝謝這八年來執行勤務的所有同仁，大家辛苦了」，並說了一聲「感謝大家」。

蔡英文在貼文中表示「謝謝這八年來，和我一起努力，為台灣打拚的所有同仁。對比八年前，我們已經留下了一個更好的台灣。如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望，台灣是團結的台灣，我們要對自己有信心。」

短短的影片讓許多網友大喊感動和不捨，紛紛在底下留言「想哭是正常的嗎？」「真的大爆哭，謝謝你最棒的總統，希望你好好休息！」「即使知道未來還有很多艱難，比方說正在亂的國會，但這八年妳給予我們的底氣，都是我們未來的力量。」「謝謝小英總統帶給我們美好的八年！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
經濟學人：台灣是全球半導體製造重鎮 面臨這項「嚴重問題」
2024/05/18 06:51

經濟學人：台灣是全球半導體製造重鎮 面臨這項「嚴重問題」
蔡總統：巴拉圭總統貝尼亞與賴清德 將率台巴繼續並肩同行
2024/05/19 19:57

蔡總統：巴拉圭總統貝尼亞與賴清德 將率台巴繼續並肩同行

移居熱區在「這」！揭密千坪花園宅
最後1天上班！蔡英文曬愛貓同框照 網友不捨：感謝這8年有妳
2024/05/19 21:46

最後1天上班！蔡英文曬愛貓同框照 網友不捨：感謝這8年有妳
回顧蔡英文8年執政 《日經》盛讚：台灣堅強的提倡者
2024/05/18 16:35

回顧蔡英文8年執政 《日經》盛讚：台灣堅強的提倡者

永慶房屋廣告 以誠實回應你對家的渴望
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播