伊朗總統生死未卜 美參議員史考特竟稱：他死了世界更安全

伊朗總統萊希座機墜毀生死未卜，美國共和黨籍聯邦參議員史考特（見圖）竟發文嗆「如果萊西死了，世界就會變得更安全、更美好」。（法新社）

2024/05/20 10:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機19日在伊朗西北部山區墜毀，震驚國際，中東各國紛紛伸援，表示願為搜救工作提供協助。針對萊希座機墜毀消息，美國方面並未多做評論，不過美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）在社群平台「X」發文直言：「如果萊西死了，世界就會變得更安全、更美好。」

史考特將萊希比擬為「暴君」、「恐怖份子」，並稱萊希並沒有受到人民愛戴及尊重，「沒有人會懷念他」。史考特表示：「如果他死了，我真心希望伊朗人民有機會從殘暴的獨裁者手中奪回自己的國家。」

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此外，共和黨籍眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）也在「X」發文表示，萊希在擔任總統時是一位兇殘的人權侵犯者，在擔任總統之前也是。瓦爾茲認為，伊朗政權可能會將此事件歸咎於以色列及美國，以此做為支持恐怖主義的藉口。

針對萊希搭乘的直升機墜毀一事，美國國務院在聲明中表示，美方正密切關注此事件的相關資訊，白宮新聞祕書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上告訴隨行記者，總統拜登已知悉相關狀況。

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