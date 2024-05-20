為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

伊朗總統生死未卜 美參議員史考特竟稱：他死了世界更安全

伊朗總統萊希座機墜毀生死未卜，美國共和黨籍聯邦參議員史考特（見圖）竟發文嗆「如果萊西死了，世界就會變得更安全、更美好」。（法新社）

伊朗總統萊希座機墜毀生死未卜，美國共和黨籍聯邦參議員史考特（見圖）竟發文嗆「如果萊西死了，世界就會變得更安全、更美好」。（法新社）

2024/05/20 10:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機19日在伊朗西北部山區墜毀，震驚國際，中東各國紛紛伸援，表示願為搜救工作提供協助。針對萊希座機墜毀消息，美國方面並未多做評論，不過美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）在社群平台「X」發文直言：「如果萊西死了，世界就會變得更安全、更美好。」

史考特將萊希比擬為「暴君」、「恐怖份子」，並稱萊希並沒有受到人民愛戴及尊重，「沒有人會懷念他」。史考特表示：「如果他死了，我真心希望伊朗人民有機會從殘暴的獨裁者手中奪回自己的國家。」

此外，共和黨籍眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）也在「X」發文表示，萊希在擔任總統時是一位兇殘的人權侵犯者，在擔任總統之前也是。瓦爾茲認為，伊朗政權可能會將此事件歸咎於以色列及美國，以此做為支持恐怖主義的藉口。

針對萊希搭乘的直升機墜毀一事，美國國務院在聲明中表示，美方正密切關注此事件的相關資訊，白宮新聞祕書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上告訴隨行記者，總統拜登已知悉相關狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
伊朗總統直升機墜毀 中東各國第一時間伸出援手
2024/05/20 07:24

伊朗總統直升機墜毀 中東各國第一時間伸出援手
伊朗總統機上有9人 土耳其無人機發現疑似殘骸訊號
2024/05/20 09:25

伊朗總統機上有9人 土耳其無人機發現疑似殘骸訊號

2025碳費開徵 新成屋銷售量創新高
有驚無險？伊朗總統墜機 副總統稱聯繫上2人「狀況不嚴重」
2024/05/20 09:24

有驚無險？伊朗總統墜機 副總統稱聯繫上2人「狀況不嚴重」
伊朗官員：搭載總統直升機墜毀 電視停播常態節目
2024/05/20 01:36

伊朗官員：搭載總統直升機墜毀 電視停播常態節目

伊朗總統墜機若不測 將啟動接任與改選程序
2024/05/20 09:49

伊朗總統墜機若不測 將啟動接任與改選程序
伊朗總統直升機大霧墜毀山區 官員：現場資訊令人憂心
2024/05/20 07:29

伊朗總統直升機大霧墜毀山區 官員：現場資訊令人憂心
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播