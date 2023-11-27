對抗反猶主義！ 英國倫敦5萬人上街表不滿

英國倫敦約5萬名抗議「反猶太主義」示威者，26日走上街頭，表達對現況的不滿。（路透）

2023/11/27 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕以哈衝突爆發後，全球針對猶太人的仇恨犯罪正大幅增加，英國更是當中較嚴重地區，促使約5萬名抗議「反猶太主義」示威者26日走上倫敦街頭，表達對現況的不滿。

據《路透》報導，哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列、擄走逾200名人質；作為回應，以色列國防軍（IDF）對加薩走廊（Gaza Strip）展開猛烈轟炸及強勢地面軍事行動。

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示威者26日在倫敦高舉標語，上頭寫著「與英國猶太人並肩」和「對反猶分子零容忍」；部分示威者則展示了遭哈瑪斯扣押的以色列人質面孔。人們高唱希伯來語歌曲，一邊高呼「帶他們回家」口號。

仍是學生的海伊（Avraham El Hay）受訪表示：「我來這裡，是為了支持我的猶太社群。我們必須為自己挺身而出，否則誰會挺身而出，你能理解嗎？」

10月1日至11月1日期間，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）收到共554起反猶太犯罪報告，相比1年前共44起，增加超過10倍以上；與此同時，仇視伊斯蘭犯罪的報告則上升了2倍，達220起。

從事旅行業的華斯（Kate Worth）強調：「我希望這次遊行能讓人們明白，這個國家沒有種族主義的立足之地。我們都是平等的，對於猶太人而言，現在發生的事情是絕對不可接受的。」

26日遊行開始時，警方逮捕了極右翼人士羅賓森（Tommy Robinson），因為他拒絕應警方要求離開現場；警方同天亦逮捕了1名發表反猶太宣言的男子。

此外，親巴勒斯坦抗議人士25日也在倫敦舉行示威活動，呼籲加薩走廊永久停火。倫敦警方估計，25日的示威活動有約4萬5000人參與，26日的遊行則吸引約5萬人響應。

示威者26日在倫敦高舉標語、揮動以色列旗幟，人們高唱希伯來語歌曲，一邊高呼「帶他們回家」口號。（路透）

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