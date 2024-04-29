加薩戰火下 白宮記者晚宴 場外抗議者批無恥

在以哈戰爭引爆加薩走廊人道災難的情況下，年度白宮記者協會晚宴在抗議聲中進行。（法新社）

2024/04/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕一年一度的美國白宮記者協會晚宴大多氣氛輕鬆，但今年在以色列反擊巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」、引爆加薩走廊人道災難的情況下，這場活動在抗議聲中進行，許多與會者在抗議人士批評「無恥」的聲浪中走入會場。總統拜登則未在演講中提及戰爭或人道問題，而是批評年底大選潛在競爭者—前總統川普，嘲諷對方像六歲小孩。

今年的白宮記協晚宴在華盛頓希爾頓飯店舉行，共有近三千名政、商、娛樂界名流雲集，並由著名諧星柯林‧約斯特挑大樑主持。然而，「粉紅代碼」（Code Pink）等團體組成的反戰聯盟發動數百名抗議者，在飯店外高舉布條，批評加薩戰爭造成包括上百名記者在內的無數民眾身亡，譴責拜登支持以色列的軍事行動，並譴責西方新聞媒體對衝突的報導不足和扭曲。拜登從飯店後門抵達，避開抗議人潮，但仍被一小群抗議者「堵到」。

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在抗議現場，有身穿巴勒斯坦傳統服飾的抗議者大聲喊叫「自由的巴勒斯坦」，追趕衣著隆重華麗的男女，「我們看到了西方媒體隱藏的所有邪惡」；還有抗議者一動也不動地躺在人行道上，旁邊放著別上「媒體」徽章的防彈背心樣品。當有人從飯店頂樓窗戶展開一面巴勒斯坦國旗時，底下的抗議者高聲歡呼。據了解，廿多名巴勒斯坦記者日前即發表公開信，敦促美國同行抵制這次晚宴，「當加薩記者因工作而遭拘留、刑求和殺害時，各位卻保持緘默，令人無法接受」。

拜登嘲諷川普像六歲小孩

拜登的演講持續約十分鐘，他嘲諷七十七歲的共和黨潛在總統候選人川普不成熟，「我是一個成年人，在和一個六歲的孩子競爭」。他隨後聲稱，自己和川普唯一的共同點是年紀，「我的副總統實際上是支持我的」，藉此揶揄川普任內的副總統彭斯這次並未支持川普參選。記協主席歐唐納（Kelly O’Donnell）是少數提及加薩困境的與會者，簡短地提到約一百名記者在以哈長達六個月的戰爭中喪生。

美國「保護記者委員會」（CPJ）表示，自以哈衝突以來，至少九十七名記者遇害，其中九十二名是巴勒斯坦人。總部位於美國的巴勒斯坦倡議組織「阿達拉正義計畫」執行長塔瑪立（Sandra Tamari）表示，「在拜登促成以色列對加薩巴勒斯坦人造成重創和飢荒之際，媒體去和他談笑用餐，實在非常可恥」。

美國總統拜登在白宮記者協會晚宴中，批評前總統川普有如6歲小孩般幼稚。 （美聯社）

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