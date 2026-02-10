美司法部驚曝蔡英文任內訪美遭監控 中國間諜認罪被重判！

蔡英文2023年4月過境美國遭中國間諜監控。（圖翻攝自總統府官網）

美國司法部近日發布公告，一名曾監控台灣前總統蔡英文訪美行程的中國間諜，本週一（9日）被判處4年有期徒刑，原因是他為中國非法從事代理人活動。

美司法部加州中區聯邦檢察署昨天對外發布消息，現年65歲的孫耀寧（Yaoning Sun，音譯），因長期在美國境內替中華人民共和國從事秘密間諜行動，包括涉入地方選舉、散布親中宣傳等，9日被聯邦法院判刑48個月，而他已於去年10月坦承所有犯行。

請繼續往下閱讀...

美國檢方指出，孫耀寧至少自2022年至2024年1月這段期間，在未依法向美國司法部通報的情況下，在境內替中國政府執行任務。法庭文件披露，孫耀寧在中共官員控制下，與美國境內人士合作，協助親中政治人物（法庭文件未公開姓名）當選南加州某城市議會的議員，進一步推動親中政策和宣傳工作。調查指出，孫耀寧於2022年擔任該名候選人的競選顧問，該名政治人物於同年11月成功當選市議員；他還經營一個主要受眾為華裔社群的新聞網站，依照中方指示刊登親中共內容。

除此之外，孫耀寧在2023年4月，時任台灣總統蔡英文出訪中美洲，過境加州洛杉磯（與當時的眾議院議長麥卡錫進行閉門會晤引發國際關注）時，密切監控其行程，並即時向中國駐洛杉磯領事館官員回報動向，還偷拍支持與反對蔡英文的群眾照片回傳給中方。美方認定，這已構成對台灣元首海外行程的情蒐行為。

在蔡英文過境美國前，孫耀寧還被發現曾向中國官員提交請求追加8萬美元（約新台幣252萬）經費的報告，孫耀寧在報告中自曝曾服役於解放軍，自豪曾帶領美國政要和文化人士訪中，抵制所有破壞中美友誼的「敵對勢力」和「分裂勢力」。

承辦檢察官艾賽利（Bill Essayli）表示，聯邦執法機關不會容許敵對外國勢力，滲透美國的政治治理體系，中國情報行動在美國境內持續不斷，美方也將以同樣堅定的態度捍衛國家安全。聯邦調查局（FBI）反情報與間諜部門副部長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）直言，美國人民投票選出民意代表時，期待其效忠的是選民，而非外國敵對政權，孫耀寧寧利用其競選顧問身分，試圖破壞民主制度，實質上替中國共產黨服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法