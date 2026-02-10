鄭麗君啟程赴美 展開「台美對等貿易協定」最後會議

行政院副院長鄭麗君率領我國談判團隊搭機前往美國，就「台美對等貿易協定」進行最後會議。（記者朱沛雄攝）

台美關稅談判達成協議後，尚未正式簽署，行政院副院長鄭麗君今晚7點多搭機前往美國。行政院台美經貿工作小組表示，由鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，於10日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，ART）進行最後會議。

鄭麗君副院長率領的談判團隊，於今晚抵達桃園機場，在機場並未發達談話，僅向在場媒體揮手致意，隨即準備登機。

行政院台美經貿工作小組指出，談判團隊欲達成之目標包括，維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

台美經貿工作小組說明，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照「條約締結法」的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的台美投資MOU。

行政院副院長鄭麗君。（資料照）

