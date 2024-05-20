阿富汗北部也豪雨成災 洪水沖毀3萬民房奪47命

統計顯示，阿富汗北部法雅布省至少有3萬間民房被洪水沖毀。（路透）

2024/05/20 13:35

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗中部戈爾省（Ghor）近日才因大雨釀災，導致至少50人罹難、2000棟房屋全毀。阿富汗官員19日指出，該國北部地區同樣面臨持續性暴雨及洪患，已造成至少47人喪生。

據《路透》報導，阿富汗北部法雅布省（Faryab）資訊部門負責人穆哈瑪迪（Shamsudden Mohammedi）透露，初步統計顯示，當地至少有3萬間民房被洪水沖毀。

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阿富汗中部戈爾省（Ghor）資訊部門負責人扎伊姆（Mawlawi Abdul Hai Zaeem）則表示，新一波大雨及洪水18日已造成當地至少50人喪生。

現由神學士（Taliban，又稱塔利班）掌權的阿富汗天然災害頻繁，被聯合國（UN）列為最容易受到氣候變遷影響的國家之一。當局19日宣布，上週大雨導致山洪爆發，摧毀了數個阿富汗北部村莊，造成至少315人死亡、1600餘人受傷。

阿富汗國防部表示，1架空軍直升機15日在戈爾省試圖打撈落河民眾的遺體時，因為「技術問題」墜毀，造成1人喪命、12人受傷。

2021年歐美聯軍撤離、神學士重掌政權後，阿富汗面臨國際援助短缺、經濟制裁等問題。

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