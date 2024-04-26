加薩衝突抗議潮 美一週數百大學生被逮

洛杉磯南加州大學的保全人員試圖拆除示威者搭建的營地時，也與學生爆發衝突。（法新社）

2024/04/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕上星期美國紐約市警方逮捕在哥倫比亞大學紮營聲援巴勒斯坦的抗議學生，引爆美國各大學校園的挺巴抗議活動愈演愈烈。在這場舉國關注的抗議浪潮中，眾議院議長強生廿四日親赴哥倫比亞大學會見猶太學生，但卻遭到抗議學生的噓聲。他暗示可能出動國民兵，掀起輿論漩渦。

除了哥大，布朗大學、愛默生學院、密西根大學安娜堡分校、麻省理工學院、加州州立理工大學洪堡分校、德州大學奧斯汀分校、耶魯大學、紐約大學、普林斯頓大學、波士頓大學、史丹福大學、北卡大學教堂山分校等多校也爆發抗議。這場示威浪潮不僅限於美國境內，還蔓延至加拿大、埃及、法國和澳洲等國的大學校園。

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示威浪潮蔓延多國大學

哥倫比亞大學十八日以學生紮營抗議違反校規為由報警，警方進入校園驅散抗議學生，並逮捕一百卅多人。面對輿論壓力，召喚警察入校的校長夏費克同意將拆除學生營地的時間延長四十八小時至廿六日。但強生參訪哥大時，除呼籲夏費克辭職外，更威脅可能出動國民兵鎮壓學生的抗議活動。他警告，若無法遏制這種情況並停止威脅和恐嚇，將考慮部署國民兵。然而，他的發言立刻遭到學生質疑，學生高呼「邁克，你真糟！」。

強生表示，他將要求總統拜登「採取行動」，並警告這些示威活動將猶太學生置於危險之中。白宮發言人尚皮耶廿五日表示，拜登支持學生行使言論自由，但若涉及煽動暴力和仇恨，政府必須出面遏止。

自十九日起，警方已逮捕了哥大、耶魯大學、紐約大學的數百名學生，紐約大學有一三三人被捕，耶魯大學有四十人。隨著校園愈發不平靜，哈佛大學已關閉校園。在波士頓愛默生學院，廿五日有一○八人被捕，過程中有四名警察受傷。廿四日晚間在南加州大學也有九十三人被捕。

廿四日在德州大學奧斯汀分校，數百名警察在校長與州長要求下，進入校園驅離示威學生，逮捕卅四人。州長艾波特表示，任何在德州公立大學參與憎恨猶太人抗議的學生都應被開除，「他們屬於監獄」。

美國德州大學奧斯汀分校24日爆發反對加薩戰爭示威後，州警進入學校驅散人群，警員著防暴裝備，部分員警騎馬執勤。（美聯社）

一名女警在馬背上試圖制止示威者。（法新社）

美國德州大學奧斯汀分校24日爆發反對加薩戰爭、支持巴勒斯坦的示威，一名女示威者遭到逮捕。（美聯社）

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