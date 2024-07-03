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首位同黨議員籲拜登退選！多格特：痛苦艱難的決定

德州聯邦眾議員多格特開黨內第一槍，呼籲拜登退出2024年總統競選。（美聯社）

德州聯邦眾議員多格特開黨內第一槍，呼籲拜登退出2024年總統競選。（美聯社）

2024/07/03 06:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕在上週與前總統川普的辯論表現不佳後，美國總統拜登正面臨黨內首位公開呼籲其退選的聲音。德州民主黨聯邦眾議員多格特（Lloyd Doggett）2日發表聲明，呼籲拜登「做出痛苦而艱難的決定，退出選舉」。

《美聯社》報導，多格特在聲明中表示：「我決定公開表達這些強烈保留意見並非輕率之舉，這也絲毫不減損我對拜登總統諸多成就的尊重。」他讚揚拜登「不像川普，始終將國家置於個人之上」，並「希望他能做出退出選舉的痛苦而艱難的決定。我謹此恭敬地呼籲他這麼做。」

據報導，多格特代表奧斯汀選區，擔任第15屆國會議員。他是首位公開表態的在任民主黨國會議員。自上週辯論以來，許多人私下對81歲的拜登能否成為最強有力的民主黨候選人表示懷疑。拜登在辯論中的疲弱表現引發了支持者的恐慌，質疑他是否能在11月大選中擊敗共和黨推定的總統候選人川普。

報導稱，這一事件反映了民主黨內部對2024年大選前景的擔憂。除了白宮之爭，11月的選舉還將決定國會兩院的控制權，而民主黨在參議院需要防守的席位遠多於共和黨。

多格特的爆炸性聲明發表後不久，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在接受MSNBC採訪時表示，她認為「這是一個合理的問題」，即拜登在辯論中的表現是「一個偶發事件還是一種狀況」。裴洛西強調，她尚未與拜登就辯論一事交談，但強調總統在「了解問題和利害關係方面處於最佳狀態」。

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