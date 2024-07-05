震災+道路坍塌不斷 花蓮連2間人氣名店宣布將熄燈

受震災與道路經常性坍塌等影響，花蓮觀光業者生意慘澹，被譽為「花蓮最美餐廳」的黑金通昨日晚間在臉書發文宣布，將於9月停止營業。（圖擷自黑金通臉書）

2024/07/05 10:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受震災與道路經常性坍塌等影響，花蓮觀光業者生意慘澹，昨日更接連傳出有被譽為「花蓮最美餐廳」的「黑金通」以及人氣冰品「浪花丸 かき氷•島食」都陸續宣布即將停業熄燈，消息一出引發大批網友不捨。

被譽為「花蓮最美餐廳」的黑金通昨日晚間在臉書發文宣布，將於9月停止營業，文中提及在今年的403強震過後，他們被封鎖將近1個月無法營業，雖然幸運5月恢復營業，近2個月營業額比想像中還好，但目前又將迎來10年來最不像暑假的暑假。

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業者也指出，相信403地震過後，所有花蓮人都在問自己一個問題「該離開嗎？」他也曾問過自己無數次，「但其實答案早就在你自己的心裡，所做的掙扎與抱怨其實只是，是讓自己的答案合理一些」。為此他也宣布，將於2024年9月結束營業。

人氣冰品「浪花丸 かき氷•島食」昨下午也發文指出，在花蓮的10年，一起享受著許多的歡樂吃冰時刻，非常之感謝，無奈天災難料，人禍無情。他們盡最大努力還是改變不了，雖然超多無奈與不捨，還是先選擇離開。並指在暑假後的9月1日就是花蓮店的最後營業日。至於雙和店、淡水店、澎湖店依舊正常運作。

在兩篇發文底下湧入不少網友表示不捨，紛紛留言表示「天啊！好不捨」、「你們在花蓮奮鬥很久了，真的好可惜」、「我的鄰居…哭哭」、「怎麼會….」、「可以不要走嗎」、「辛苦老闆了~~可以先好好休息一下~」等。

人氣冰品「浪花丸 かき氷•島食」昨下午也發文指出，在花蓮的10年，一起享受著許多的歡樂吃冰時刻，無奈天災難料，人禍無情。他們盡最大努力還是改變不了，並指在暑假後的9月1日就是花蓮店的最後營業日。（圖擷自「浪花丸 かき氷•島食」臉書）

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