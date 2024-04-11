驚！台南必比登「康樂街牛肉湯」宣布「永久停業」

台南米其林必比登推薦「康樂街牛肉湯」今晚突然在臉書發出「永久停業」的消息！（圖擷取自「康樂街牛肉湯」臉書）

2024/04/11 23:26

〔記者王姝琇／台南報導〕台南米其林必比登推薦「康樂街牛肉湯」今晚突然在臉書發出「永久停業」消息！店家說，因老闆身體狀況不佳，決定將店收起來。網友也紛紛上網留言表達感謝與祝福。

康樂街牛肉湯貼文指出，「很抱歉，我們必須永久停業了，老闆，也是我的父親，目前身體狀況不佳，我的母親決定將店收起來，好好陪伴爸爸。30年，不算短的日子，足夠讓一個小孩長大成人。發這個文我坐在電腦面前很久才按下鍵盤，心中許多不捨，不捨不是一間店收，而是照片的場景不會再有…。」誠摯感謝客人一路相挺。

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康樂街牛肉湯2022年獲得米其林必比登推介，同年就曾貼出頂讓字條引起熱烈討論，後來經討論決定維持原營業狀態；但在更早之前，就因晚輩無意接手經營，加上老闆夫妻倆年紀大了，考量健康因素，已經做好退休打算，多次受訪也強調對於退休的想法未曾改變。

如今「康樂街牛肉湯」傳出「永久停業」消息各界都表達關心，網友也送上祝福，「祝福老闆和老闆娘」、「每年去台南必吃的行程」、「好可惜」、「不會忘記你爸爸要我不要我沾醬的職人精神」、「祝兩位長輩退休愉快」、「辛苦了」。

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