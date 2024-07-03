電影院陸續收攤 網嘆是不是要倒光了 掀兩極看法

近期有些電影院陸續宣布歇業，有網友為此上網發問「電影院是不是都要倒光了」，引起其他網友熱議。（圖擷自台南真善美劇院官網）

2024/07/03 14:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期有些電影院陸續宣布歇業，有網友為此上網發問「電影院是不是都要倒光了」，引起其他網友熱議。除了部分網友表示不捨，也有人討論原因，不少人表示目前串流實在太方便，確實讓進電影院的動力變少了。

今年以來包含台南的真善美劇院，西門町的喜滿客影城絕色店（絕色影城）及今日秀泰影城，都陸續宣布將熄燈收攤，昨日有網友為此在Dcard發文詢問「電影院不會都要倒光了吧？」網友在文中表示，「今天剛好看到真善美倒閉的貼文，臉書粉專提到經營不善，所以要停止營運，覺得滿可惜的」，並指「高中的時候常常跟高中同學一起去看一些小眾片，感覺過去的回憶被拔掉的感覺」、「西門的影城也漸漸收掉了，如絕色影城，男友說這是他以前充滿回憶的景點」。

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在發文底下網友紛紛表示「因為現在都在家看串流就好了 電影院生意沒以前那麼好」、「串流+沒有值得進戲院的大作」、「家庭影音硬體設備都不像以前那麼貴了，在家看比電影院爽多了」、「一張票大概300初，我一個月花330買Netflix，能看不止一部電影」。

不過也有網友表示「我都去威秀影城耶，現在除了威秀其他影城應該都很難生存」、「現在去電影院基本上都是去看動畫電影的」、「感覺要看地點和時段，假日的信義區還是挺多人的」。但也有人藉機抱怨「現在就一堆猴在電影院講話啊，吵死了，而且有潔癖的人根本不會去」、「看電影前要找停車位、買票、等進場時間，觀影時還要忍受其他人的雜音、氣味，還不能暫停上廁所、還會遇到中途進場擋住畫面的情況」、「不喜歡有人在電影院吃東西，咀嚼的聲音好吵」。

台南真善美劇院日前公告，將於8月收攤。（圖擷自台南真善美劇院臉書）

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