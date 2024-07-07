07/07各報重點新聞一覽

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉農地自辦重劃案收賄，昨天被傳喚調查，桃園地檢署複訊後聲押，桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保，並限制住居及出境出海。（記者余瑞仁攝）

2024/07/07 07:11

自由時報

華亞科旁農地自辦重劃案 鄭文燦涉貪 500萬交保

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦前天被桃園地檢署傳喚到案，偵辦他在市長任內於「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁，農地自辦市地重劃案時，涉嫌收賄五百萬元。檢方昨天凌晨庭訊時認定鄭收賄明確，且隱匿賄款涉洗錢防制法，當庭逮捕並向桃園地院聲請羈押禁見，消息震驚各界。桃園地院昨審理後，裁定鄭以五百萬元交保，並限制住居及出境出海；檢方對此當庭提出抗告。

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拜登：只有天主能叫我退選 電視專訪未剪即播 駁斥認知疑慮

美國拜登總統五日透過電視專訪駁斥外界對其年齡、心智敏銳度以及民調落後對手前總統川普等的憂慮，力圖淡化這些問題的嚴重性、強調其任內各種建樹，以及再次明確表示不會退選，只有「全能的天主」降世叫他退選他才會退。

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福懋擴廠鷹架倒塌 2死3傷

位於雲林縣斗六市的福懋科技公司，昨進行新廠房擴建工程時發生重大工安意外，工程外圍的鷹架突然整片垮下來，倒塌的鷹架高四十米、長八十米，掉落鷹架板近千片，因範圍頗大，路過的公司員工有十五人受困，釀成兩死三傷慘劇。

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聯合報

鄭文燦桃市長任內涉收賄聲押 500萬元交保

海基會董事長鄭文燦昨爆出捲入桃園一起土地重劃案，涉嫌在他桃園市長任內收賄五百萬元，遭檢調約談後，檢方依洗錢防制法、貪汙治罪條例等罪嫌向法院聲押禁見，法院裁定以五百萬元交保並限制住居及出境、出海。此案震撼國內政壇，鄭交保後對媒體追問皆微笑不語，委任律師在召開羈押庭時代鄭發聲明，指「自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白」。

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性侵案年增12% 「數位性侵」大增

衛福部保護司公布最新性侵害調查數據，去年性侵案件總數較前年成長逾一成，且兩造關係為網友者，近五年持續攀升，專家指出，藉通訊軟體以文字或視訊「網愛」已成現代人維持關係的方法之一，但卻也讓「數位性侵害」事件愈來愈多，部分數位性侵害事件，將網愛訊息以文字或影片方式外流，即使未實體接觸，但造成的傷害不亞於實體性侵害。

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中國時報

鄭文燦涉收賄 500萬交保

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌2017年市長任內在「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中收賄500萬元，桃園地檢署5日傳喚鄭文燦，於6日鄭生日當天依《洗錢防制法》、《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂罪嫌聲押，法院裁定500萬元交保，限制住居、出境、出海，桃檢提抗告。鄭文燦透過律師表示，自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相。

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顧立雄：各軍營蔣公銅像不裁撤

民進黨政府持續推動轉型正義，文化部與國防部協調後，規畫三軍儀隊撤出中正紀念堂堂體。國防部長顧立雄6日表示，該作法兼顧轉型正義與儀隊需求；若未來儀隊表演受到天候影響，表演完後也能回到備勤室中；至於各營區蔣公銅像是否裁撤，他則強調，未有相關規畫。

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美國拜登總統五日接受電視專訪，再次明確表示不會退選，只有「全能的天主」降世叫他退選他才會退。圖為拜登在威斯康辛州的競選活動演說。（路透）

位於雲林斗六福懋科技公司昨日下午發生新廠房擴建工程鷹架倒塌意外，造成兩人死亡三人受傷。（記者李文德攝）

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