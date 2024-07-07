07/07各報重點新聞一覽
自由時報
華亞科旁農地自辦重劃案 鄭文燦涉貪 500萬交保
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦前天被桃園地檢署傳喚到案，偵辦他在市長任內於「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁，農地自辦市地重劃案時，涉嫌收賄五百萬元。檢方昨天凌晨庭訊時認定鄭收賄明確，且隱匿賄款涉洗錢防制法，當庭逮捕並向桃園地院聲請羈押禁見，消息震驚各界。桃園地院昨審理後，裁定鄭以五百萬元交保，並限制住居及出境出海；檢方對此當庭提出抗告。
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拜登：只有天主能叫我退選 電視專訪未剪即播 駁斥認知疑慮
美國拜登總統五日透過電視專訪駁斥外界對其年齡、心智敏銳度以及民調落後對手前總統川普等的憂慮，力圖淡化這些問題的嚴重性、強調其任內各種建樹，以及再次明確表示不會退選，只有「全能的天主」降世叫他退選他才會退。
詳見拜登：只有天主能叫我退選 電視專訪未剪即播 駁斥認知疑慮。
福懋擴廠鷹架倒塌 2死3傷
位於雲林縣斗六市的福懋科技公司，昨進行新廠房擴建工程時發生重大工安意外，工程外圍的鷹架突然整片垮下來，倒塌的鷹架高四十米、長八十米，掉落鷹架板近千片，因範圍頗大，路過的公司員工有十五人受困，釀成兩死三傷慘劇。
聯合報
鄭文燦桃市長任內涉收賄聲押 500萬元交保
海基會董事長鄭文燦昨爆出捲入桃園一起土地重劃案，涉嫌在他桃園市長任內收賄五百萬元，遭檢調約談後，檢方依洗錢防制法、貪汙治罪條例等罪嫌向法院聲押禁見，法院裁定以五百萬元交保並限制住居及出境、出海。此案震撼國內政壇，鄭交保後對媒體追問皆微笑不語，委任律師在召開羈押庭時代鄭發聲明，指「自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白」。
性侵案年增12% 「數位性侵」大增
衛福部保護司公布最新性侵害調查數據，去年性侵案件總數較前年成長逾一成，且兩造關係為網友者，近五年持續攀升，專家指出，藉通訊軟體以文字或視訊「網愛」已成現代人維持關係的方法之一，但卻也讓「數位性侵害」事件愈來愈多，部分數位性侵害事件，將網愛訊息以文字或影片方式外流，即使未實體接觸，但造成的傷害不亞於實體性侵害。
中國時報
鄭文燦涉收賄 500萬交保
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌2017年市長任內在「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中收賄500萬元，桃園地檢署5日傳喚鄭文燦，於6日鄭生日當天依《洗錢防制法》、《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂罪嫌聲押，法院裁定500萬元交保，限制住居、出境、出海，桃檢提抗告。鄭文燦透過律師表示，自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相。
顧立雄：各軍營蔣公銅像不裁撤
民進黨政府持續推動轉型正義，文化部與國防部協調後，規畫三軍儀隊撤出中正紀念堂堂體。國防部長顧立雄6日表示，該作法兼顧轉型正義與儀隊需求；若未來儀隊表演受到天候影響，表演完後也能回到備勤室中；至於各營區蔣公銅像是否裁撤，他則強調，未有相關規畫。