福懋擴廠鷹架倒塌 2死3傷
2024/07/07 05:30
〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕位於雲林縣斗六市的福懋科技公司，昨進行新廠房擴建工程時發生重大工安意外，工程外圍的鷹架突然整片垮下來，倒塌的鷹架高四十米、長八十米，掉落鷹架板近千片，因範圍頗大，路過的公司員工有十五人受困，釀成兩死三傷慘劇。
40米高、80米長 15員工路過受困
職安署中區職安中心案發後到場了解，勒令停工，今將再次詳勘，並依違規狀況裁罰，最高開罰三十萬元。雲縣府勞青處長張世忠表示，該公司針對缺失提出改善計畫後，經審核通過才能復工。
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該擴建工程於昨天下午四時許發生鷹架倒塌，當時正在颳風下雨，雲林縣消防局獲報前往搶救，其中三十六歲張男頭顱破裂當場死亡，四十六歲柯女頭部重傷，送醫不治；另有張女、趙女、左女受傷送醫治療。張女是福懋興業員工，另四人是福懋科技員工。
整片鷹架垮下來 目擊者：好可怕
目擊者表示，事發時聽到工地發出巨響，整片鷹架從天而降垮下來，不少員工正從鷹架旁的路邊通過，慘遭擊中，有人還被埋在木板鐵架堆中，現場一片狼藉；目擊者驚駭地說：「以前經歷過地震，也沒這麼可怕！」
事發後，死者柯女的丈夫接到公司電話，問他太太是否已回到家？但其妻並未回家，他才驚覺出事。
福懋科技總經理張憲正表示，案發時間正值中班人員下班，一陣強風吹落鷹架導致傷亡，公司對此感到遺憾，已派公司主管慰問傷者及家屬。