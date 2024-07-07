福懋擴廠鷹架倒塌 2死3傷

位於雲林斗六福懋科技公司昨日下午發生新廠房擴建工程鷹架倒塌意外，造成兩人死亡三人受傷。（記者李文德攝）

2024/07/07 05:30

〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕位於雲林縣斗六市的福懋科技公司，昨進行新廠房擴建工程時發生重大工安意外，工程外圍的鷹架突然整片垮下來，倒塌的鷹架高四十米、長八十米，掉落鷹架板近千片，因範圍頗大，路過的公司員工有十五人受困，釀成兩死三傷慘劇。

40米高、80米長 15員工路過受困

職安署中區職安中心案發後到場了解，勒令停工，今將再次詳勘，並依違規狀況裁罰，最高開罰三十萬元。雲縣府勞青處長張世忠表示，該公司針對缺失提出改善計畫後，經審核通過才能復工。

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該擴建工程於昨天下午四時許發生鷹架倒塌，當時正在颳風下雨，雲林縣消防局獲報前往搶救，其中三十六歲張男頭顱破裂當場死亡，四十六歲柯女頭部重傷，送醫不治；另有張女、趙女、左女受傷送醫治療。張女是福懋興業員工，另四人是福懋科技員工。

整片鷹架垮下來 目擊者：好可怕

目擊者表示，事發時聽到工地發出巨響，整片鷹架從天而降垮下來，不少員工正從鷹架旁的路邊通過，慘遭擊中，有人還被埋在木板鐵架堆中，現場一片狼藉；目擊者驚駭地說：「以前經歷過地震，也沒這麼可怕！」

事發後，死者柯女的丈夫接到公司電話，問他太太是否已回到家？但其妻並未回家，他才驚覺出事。

福懋科技總經理張憲正表示，案發時間正值中班人員下班，一陣強風吹落鷹架導致傷亡，公司對此感到遺憾，已派公司主管慰問傷者及家屬。

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