全台最長120公尺水舞！故宮南院水舞秀登場

故宮南院推出全台最長的水舞秀。（故宮南院提供）

2024/07/07 08:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區暑假時推出水舞秀，今年水舞以「水樂之夜」以「富春山居圖」為構想，全長120公尺，是全台最長的水舞秀，以山型浮空雷射水幕搭配十鼓擊樂團重新編寫名曲「憶想之門」，在夏夜呈現視覺與聽覺的饗宴。即日起至9月1日，每週二至週日晚上6點至9點璀璨登場。

故宮南院表示，每年的水舞秀是來訪南院民眾最期待的展演，今年增強藝術性，以名曲「憶想之門」開場，再以傳藝金曲家李哲藝帶領的灣聲樂團獻出「台灣音樂集錦交響詩」收尾，展現氣勢磅礡的氛圍；湖面上2座藝術裝置，有「青花紋犧尊」與乘載故宮歷史記憶的3艘童趣紙船，象徵故宮對文化的傳承與對觀眾的祝福。

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故宮南院表示，暑假期間，週末假日在水岸舞台與嘉義縣政府合辦「嘉義民族音樂節」，有6場音樂饗宴，8月10日七夕情人節另加碼主題音樂表演；嘉義縣YouBike公共自行車系統已啟用，故宮南院遊客中心及五分車站都有站點，歡迎民眾騎乘YouBike在故宮南院乘著晚風，體驗淋漓暢快的夏夜，水舞及夏日親子藝術月活動詳情，可上故宮南院官網查詢。

故宮南院的水舞秀取材自館藏文物。（故宮南院提供）

故宮南院水舞秀活動時間表。（故宮南院提供）

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