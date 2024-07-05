鼓勵傳承族語 原民族語認證全國榜首在台南

南市後甲國中學生陳月華（右3）獲得「南排灣語」中級全國榜首。（南市教育局提供）

2024/07/05 10:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市參加原住民族委員會「原住民族語言能力認證測驗」，各級別共466人參加，其中255人通過，各級別總通過率54.72％，遠超過全國平均通過率40.72％，更有1人獲得全國榜首。

後甲國中學生陳月華榮獲原住民族語能力認證測驗排灣族語「南排灣語」中級全國榜首，她表示，感謝指導老師透過不同的教學方式提高自己學習族語的興趣，拿到認證榜首很開心也很驚訝，今後會更投入學習族語。

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指導老師高金玉強調，學習族語跟學習其他語言一樣，要記字彙、要了解詞性，但更重要的是要融入生活，多聽、多說才會進步。

南市教育局表示，這次也有非原住民學生通過族語認證測驗，大橋國中學生黃語晴不是原住民，但一直對原住民族語有興趣，在指導老師的輔導下，通過排灣族語測驗初級認證，非常不簡單。

教育局長鄭新輝說，台南重視族語教學，每年舉辦原住民族語學生認證指導班鼓勵學生參與認證，也提供實質獎勵，族語認證不分級別，只要通過認證就核發禮券鼓勵。每個族群都是主流，今年迎來「臺南400」，也代表台南一直是族群共榮，師生獲獎格外有意義。

市長黃偉哲表示，語言傳承文化，感謝族語老師用心傳承，通過族語認證對於升學或就業都有好處，市府也有獎勵方案鼓勵族人參與族語認證，希望藉此培養更多原住民族人才，更重要的是，學習族語不只是用來參加認證，在日常生活中也要多使用，以講族語為榮，將族語傳承下去。

南市原住民族學生語言認證測驗成績優異，指導老師用心傳承教學。（南市教育局提供）

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