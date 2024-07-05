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阿里山林鐵觀光列車缺乏無障礙設施 監委申請自動調查

阿里山林鐵首輛觀光列車「栩悅號」未規劃無障礙設施，監委王幼玲申請自動調查。（資料照）

阿里山林鐵首輛觀光列車「栩悅號」未規劃無障礙設施，監委王幼玲申請自動調查。（資料照）

2024/07/05 10:26

〔記者施曉光/台北報導〕阿里山森林鐵路將於明天（6日）全線通車，但觀光列車「栩悅號」、「福森號」和台鐵觀光列車「鳴日號」缺乏無障礙設施，監察委員王幼玲認有進一步瞭解的必要，已申請自動調查。

監察院表示，根據媒體報導，林鐵觀光列車耗資前瞻經費6500萬元，參考國內外知名觀光鐵道打造，委由雄獅旅行社經營，並以郵輪式列車模式，規劃不同遊程、班次、停靠車站及費用，提供交通餐飲住宿套裝行程，但卻缺乏無障礙規劃，輪椅使用者無法搭乘，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處稱，林鐵觀光列車實際營運方式非屬大眾運輸，因此未規劃無障礙車廂。

王幼玲認為，事涉身心障礙者平等參與的權利，有進一步瞭解的必要。

王幼玲指出，依據身心障礙者權利公約及身心障礙者權益保障法，公共設施、公共服務的無障礙可及性要求，並不以大眾運輸為限，國家有義務使身心障礙者在與他人平等的基礎上，參與文化生活、康樂、休閒活動，究竟林鐵觀光列車的規劃是否合於身心障礙者權利公約規定？身心障礙者權益保障法相關規定，有無遭曲解？主管機關是否涉及違失？有深究必要，將深入調查。

台鐵觀光列車「鳴日號」未規劃無障礙車，監委王幼玲申請自動調查。（資料照）

台鐵觀光列車「鳴日號」未規劃無障礙車，監委王幼玲申請自動調查。（資料照）

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