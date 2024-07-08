醫療性凍卵 國健署規劃最快年底納入補助／乳癌應會納入 其他重大疾病仍待進一步討論

凍卵過程，需將卵子保存在液態氮桶。（台北生殖中心提供）

2024/07/08 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕賴政府多項政策蓄勢待發，目標降低國人癌症死亡外，為兼顧保存癌友生育機會、降低個人負擔，衛福部國民健康署長吳昭軍證實，目前正在規劃「醫療性凍卵」補助方案，像是治癌過程可能影響荷爾蒙的乳癌，就會納入補助，最快今年底實施。

2021年育齡乳癌病患新增4800多人

根據最新二○二一年國人癌症登記資料，一年新增十二．一萬名癌症個案，其中十六％為介於十五至四十九歲育齡階段，相當於每六人就有一人處於生育年齡；以乳癌為例，新增個案一萬五四四八人，育齡階段比率更高達卅一．三三％，等於四千八百多人，其中兩千七百多人在廿至四十四歲之間。

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凍卵療程、保存費用昂貴

面對癌症等重大疾病患者，可能因疾病本身或治療用藥影響生育，許多人會評估凍卵，保留孕育後代的機會，但療程要價八萬至十二萬元，且每年須支付冷凍保存費約五千至一萬元不等，並非人人負擔得起，因此病友團體持續倡議政府補助這類醫療性凍卵。

吳昭軍指出，自去年起就持續討論補助醫療性凍卵的可能性，近期逐漸明朗化，正在徵詢專家意見，規劃方案細節、醫療院所指引等，乳癌基本上會納入補助範圍。不過，實際適用疾病類型、用藥種類則有待進一步討論，受益人數與需求經費也在估算中，希望今年底前就能夠完備並公告上路。

吳昭軍強調，只要國人有需求、存在實際需要，政府都會研議，並依情況提供協助，討論醫療性凍卵補助方案過程中，也參考日本等地經驗規劃。

部分縣市已提供凍卵補助

事實上，目前台北市、新北市、嘉義市、桃園市等地方政府，都有針對癌友提供醫療性凍卵補助，桃園市、新竹市、雲林縣、苗栗縣等更有社會性凍卵補助方案，這些縣市凍卵補助落在兩萬元到三．五萬元不等。

不過，針對社會性凍卵，吳昭軍指出，據他蒐集資料，目前沒有任何一個國家使用中央政府資源補助，且可能加劇晚婚、晚育，尚待進一步討論。

凍卵是預存健康卵子的一項技術，使用排卵藥劑刺激濾泡生長，等濾泡成熟後進行取卵手術，將卵子儲存在極低溫液態氮桶內，之後再視需求解凍進行試管嬰兒，孕育下一代。

地方政府凍卵補助方案

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