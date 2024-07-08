保障癌友「生」機 民團：醫病溝通指引應完備

冷凍卵子過程。（台北生殖中心提供）

2024/07/08 05:30

〔記者林志怡、林惠琴／台北報導〕衛福部國健署力拚最快今年底，公告實施醫療性凍卵補助方案，保障特定疾病患者生育權；對此，癌症病友團體表示，樂見中央政府相關規劃，但期盼加強醫病雙方生育保存溝通，也鼓勵癌友及早規劃。

病友團體肯定補助方案

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，化、放療及手術都可能影響癌友生育，因此需要在治療前評估凍卵，但八萬至十二萬元不等的價格，並非所有人都有能力負擔，造成不少患者卻步；對於補助醫療性凍卵政策，基金會樂見其成。

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不過，嚴必文提到，台灣尚未有完善的癌症生育保存溝通指引，有時醫師仍以癌友「保命」為第一要務，可能不會特別向患者提及生育影響，曾碰過病友接受治療後，才得知相關訊息。這項補助是很好的起點，希望未來改善醫病溝通機制、提早規劃生育保存，也鼓勵癌友主動了解相關資料，像是癌症希望基金會官網設有「癌友生育就醫提問單」，可協助釐清需求。

乳癌病友協會秘書長伍淑瓊也提到，乳癌治療已很成熟、預後也不錯，癌友人生還有很長的路要走，因此對於中央政府願意提供醫療性凍卵補助、並考慮納入乳癌病友一事，感到非常開心。

伍淑瓊也認為，患者在確診當下很可能無暇顧及未來，希望醫師主動告知、溝通生育保存問題，提供癌友思考機會，避免往後治療結束，才發現自己錯失生育保存機會，病友團體也會持續提醒病患規劃。

男性罹癌凍精補助應一併評估

另外，台灣女人連線常務理事黃淑英表示，目前「人工生殖法」僅異性戀夫妻適用，且當前修法版本未與代理孕母脫鉤，恐拉長討論期間，若政府補助醫療性凍卵，但到時受限於法令，單身女性或同婚女性的卵子無法解凍使用要怎麼辦？建議事先評估、做好配套。

黃淑英也提到，從性別平等角度思考，除了補助女性罹癌凍卵外，是否也應補助男性罹癌凍精？應該一併討論，才會更完善。

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