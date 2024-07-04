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阿里山林鐵即將全線通車 竹崎高中新生認識百年鐵道

阿里山青年大使向竹崎國中學生介紹阿里山林鐵歷史。（竹崎高中提供）

阿里山青年大使向竹崎國中學生介紹阿里山林鐵歷史。（竹崎高中提供）

2024/07/04 10:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕阿里山林業鐵路於2009年因莫拉克風災而中斷，相隔14年後，即將於7月6日再次全線通車，嘉義縣立竹崎高中位於阿里山腳下，長期推動林鐵教育，為讓地方文化及教育交融，竹崎高中與阿里山青年大使攜手合作，向學校國一新生推廣阿里山林鐵文化，讓更多年輕人瞭解、珍視百年鐵道的歷史與價值。

竹崎高中校長蘇淵源表示，阿里山林業鐵路自1912年開通，目前是連結嘉義市區與阿里山的重要觀光交通工具，經過多年的修復整建，林鐵即將全線通車，帶領遊客穿越台灣壯麗的山林景觀。

竹崎高中培育阿里山青年大使社團，即將邁入十週年，當時從高中生開始培育，現在已成為大嘉義地區品牌團隊；林鐵全線通車是鐵路歷史上重要里程碑，學校與阿里山青年大使合作，推動認識林鐵，希望形成產業生命軌跡，持續為地方帶來動人的故事。

阿里山青年大使協會學長姐在新生報到的現場，透過有趣的互動和講解，讓國中生在輕鬆愉快的氛圍中瞭解阿里山林業鐵路的美麗及歷史意涵，並建構林鐵保存的相關概念。

蘇淵源說，阿里山林鐵是地方重要資產，對學校來說，保護和傳承這段歷史是每個人的責任，透過活動希望學生們能夠更深入地了解和熱愛自己的家鄉。

阿里山青年大使是竹崎高中長期培養的社團，現在已經成為嘉義地區地方品牌。（竹崎高中提供）

阿里山青年大使是竹崎高中長期培養的社團，現在已經成為嘉義地區地方品牌。（竹崎高中提供）

竹崎高中國一新生認識阿里山林鐵歷史與文化。（竹崎高中提供）

竹崎高中國一新生認識阿里山林鐵歷史與文化。（竹崎高中提供）

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