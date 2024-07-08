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國1北上岡山交流道至高科交流道路段 7/8-11夜間封閉施工

國道1號北上岡山交流道至高科交流道路段自今（8）日起至7月11日，夜間22時至次日6時施工封閉。（記者黃良傑翻攝）

國道1號北上岡山交流道至高科交流道路段自今（8）日起至7月11日，夜間22時至次日6時施工封閉。（記者黃良傑翻攝）

2024/07/08 11:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕國道1號北上岡山交流道至高科交流道路段，因高速公路局辦理耐洪及耐震能力提升改善工程，自今（8）日起至7月11日，夜間22時至次日6時施工封閉，請用路人改道行駛。

交通局表示，高速公路局第二新建工程分局辦理國道1號土庫排水橋耐洪及耐震能力提升改善工程，決定於（8）日至11日，每日夜間22時至次日上午6時，封閉、管制國1北上岡山交流道至高科交流道路段通行。

高公局交通管制期間建議改道路線：

（一）國道1號北上往高科：國道1號岡山交流道出口→186線介壽東路→右轉岡山路→左轉台1線（縱貫公路）→右轉北嶺二路→左轉北嶺五路→右轉中山高聯絡道→國1高科交流道。

（二）平面道路：

186線介壽路東向車輛→左轉岡山路→左轉台1線（縱貫公路）→右轉北嶺二路→左轉北嶺五路→右轉中山高聯絡道→國1高科交流道。

186線岡山南路北向→岡山路左轉台1線（縱貫公路）→右轉北嶺二路→左轉北嶺五路→右轉中山高聯絡道→國1高科交流道。

（三）長程改道：

鼎金系統匝道→國10東向→燕巢系統交流道→國3北上。

交通局呼籲，請用路人按照現場警義交人員的引導行駛、減速慢行，同時做好提早改道的規劃，避免影響行程，以確保行車安全。並請收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局 1968免付費客服專線，以了解最新路況。

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