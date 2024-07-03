關門了！ 美國6年來首次遣返中國非法移民

美國國土安全部上週末租用大型包機，將非法入境美國的中國人遣返回中國。（法新社檔案照）

2024/07/03 06:02

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國土安全部（DHS）2日表示，美國政府上週末租用1架大型包機，將非法入境美國的中國人遣返回中國。這是美國自2018年以來首次遣返中國非法移民。

國土安全部發表聲明說，遣返中國非法移民的行動經過與中國政府「密切協調」，這架包機載運116名中國非法移民；國土安全部將持續與中國公安部和國家移民管理局合作，繼續安排包機遣返中國非法移民。

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聲明還說，美中兩國正就減少非法移民和打擊人口走私進行合作。國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，「我們將繼續執行我們的移民法律，將沒有任何法律基礎滯留美國的個人遣返」。

路透報導，由於中國公民取得美國簽證的難度增加，以及中國政府在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐期間，採取嚴厲封控措施導致的經濟困境，許多中國人設法逃離中國，從而引發試圖非法進入美國的中國非法移民人數暴增。

據報導，美國政府資料顯示，從去年10月1日開始的2024財政年度至今年5月，試圖從美國和墨西哥邊境以及美國和加拿大邊境入境的中國移民，飆升至近5萬6000人。而在去年9月底結束的2023財政年度全年，非法入境美國的中國人則約5萬2700人。

由於美國選民對非法移民問題愈來愈反感，正在尋求連任的美國總統拜登，也被迫對移民問題採取措施，一方面加強美墨邊境的管制，另一方面也對已經入境的非法移民採取較為寬容的政策。

而前總統川普為了在今年11月舉行的總統大選中擊敗拜登，再次入主白宮，一再指責拜登無力阻止非法移民大舉入侵美國。

拜登在6月初針對美墨邊境非法移民暴增頒佈行政命令，規定在入境口岸1天內的入境人數達到2500人後，立即關閉庇護申請，只有當人數降至1500人後，邊境才會重新開放。由於從美墨邊境入境口岸入境的移民人數每天都超過2500人，拜登簽署行政命令後，邊境經常處於關閉狀態。

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