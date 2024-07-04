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韓首爾峨山醫院今起限診 千名病患家屬集會抗議醫界

首爾峨山醫院今起進行工作調整，減少接診範圍，對此大批病患團體將舉行集會，抗議醫界停職限診。（圖擷自Google地圖）

首爾峨山醫院今起進行工作調整，減少接診範圍，對此大批病患團體將舉行集會，抗議醫界停職限診。（圖擷自Google地圖）

2024/07/04 12:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓醫界人員持續罷工抗議行動，其中首爾峨山醫院今起進行工作調整，減少接診範圍，對此大批病患團體將舉行集會，抗議醫界停職限診。

根據《韓聯社》報導，韓政府和醫療界表示，首爾峨山醫院今起重新調整診療，減少接診範圍。該院教授緊急對策委員會原本計劃從今起停職1週，然考量患者受害等因素取消停職計劃，改為縮小工作範圍，主要診治重症和急診患者。

緊急對策委指出，工作調整首日的手術量將比去年同期減少49％，門診患者數將較去年同期減少30.5％。

報導分析，延世大學世福蘭斯醫院自上月27日進入停職狀態，繼首爾峨山醫院後，高麗大學醫院、忠北大學醫院也分別計劃從本月12日、26日起停職或限診。面對各大醫院接連停職限診情況，來自全國102個病患團體今日上午有超過千名病患與家屬將在首爾舉行大型集會，要求醫院正常接診，此將唯有史以來規模最大的患者團體集會。

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