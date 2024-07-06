《Vogue》封面背後的秘密？女主播「美第一夫人有政治野心」言論引熱議

吉兒登上《Vogue》封面，回擊外界對拜登質疑，強調他已做好總統該做的事。（取自X平台Vogue Magazin）

2024/07/06 16:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新聞主持人梅根·凱莉（Megyn Kelly），近日在英國知名主持人摩根（Piers Morgan）的線上節目「未經審查的皮爾斯摩根」（Piers Morgan Uncensored）」中，對第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden）發起了猛烈抨擊，指責她野心勃勃，企圖在丈夫「虛弱」的情況下，成為白宮的幕後操盤手。

凱莉曾任職於福斯新聞（Fox News）和國家廣播公司（NBC），以直言不諱的風格和犀利的言論聞名。她在福斯新聞期間，主持了熱門的政治談話節目《梅根·凱莉秀》（The Kelly File），並因在2016年美國總統大選期間，與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的激烈對峙而聲名大噪。

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凱莉的批評矛頭直指吉兒近期登上《Vogue》雜誌封面，並盛傳她積極遊說丈夫繼續競選連任。凱莉認為吉兒登上時尚雜誌封面，並非單純為了展現個人魅力，而是為了自我宣傳，提升自己的政治影響力，甚至企圖在幕後操縱白宮。

「我認為她已經暴露了自己的野心，她渴望獲得政治權力。」凱莉直言不諱地說道。她還批評吉兒2021年一張照片中，坐在椅子上寫著「為G7峰會做準備」的字樣，並嘲諷道：「她不是總統，快從椅子上滾下來！」

凱莉也回憶起自己過去因批評吉兒堅持使用「吉兒·拜登博士」（Dr. Jill Biden）稱呼而引發的爭議。她認為吉兒持使用「Dr.」（博士、醫生雙關）稱呼，只是為了滿足自己的虛榮心，而並非真正需要。梅根認為，即使吉兒曾獲得教育領域的博士學位，也應該考慮別在自己名字加上博士頭銜，只有真正的醫學博士（medical doctor）才有資格使用「Dr.」頭銜。

針對6月27日在亞特蘭大舉行的辯論後，吉兒引導拜登離開辯論場的畫面，凱利將其比作「媽媽領著蹣跚學步的孩子」一樣。她批評吉兒在拜登表現糟糕後，還對他說道：「喬，你表現得真好！你回答了所有問題！你都知道所有的事實！」，並嘲諷道：「這就像我對我的狗說的話，當牠按照我的指示坐下時。」

凱莉最後總結道：「他是自由世界的領袖。她知道他有多麼虛弱，她想要成為影子總統。」

凱莉的言論引發了熱議，部分人士認為她過於尖刻，但也有許多人支持她的觀點，認為吉兒過於干預政治，甚至想要掌控白宮。這場爭論也再次引發了外界對於拜登身體狀況以及其競選連任的擔憂。

凱莉開砲，直指美國第一夫人吉兒「野心勃勃」，想當「影子總統」。（美聯社）

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