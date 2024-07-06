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抖出川普「封口費」頻遭人身威脅 A片女星募得3千萬對抗巨獸

美國成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels，左）因向法院提供前總統川普（右）「封口費案」關鍵證詞，頻遭川普支持者人身威脅和網路霸凌。（路透）

美國成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels，左）因向法院提供前總統川普（右）「封口費案」關鍵證詞，頻遭川普支持者人身威脅和網路霸凌。（路透）

2024/07/06 15:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普「封口費案」女主角、成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）因向法院提供關鍵證詞，傳近期頻遭受川普支持者的人身威脅和網路霸凌。近日，其友人為她發起的群眾募資計畫已募得逾95.6萬美元（約台幣3100萬元），除讓她和家人搬至「安全屋」避難外，也讓她得以支付龐大的法律費用。

據《衛報》報導，美國成人片女星「暴風女丹尼爾斯」本名史蒂芬妮‧克里福德（Stephanie Clifford），她近期出庭作證表示，2006年曾與前總統川普發生性關係，而川普在2016年參選美國總統前，支付她13萬美元（約台幣421萬元）封口費，要求對此保密。

丹尼爾斯的證詞成為川普「封口費案」的關鍵證據之一，最終川普被判34項聯邦重罪成立。然而，出庭作證也成為丹尼爾斯噩夢的開始，據丹尼爾斯說法，開始在社群媒體上收到各方川普支持者的性騷擾和人身威脅，包括威脅姦殺其女兒和其他家人等。

因此，丹尼爾斯的好友克勞佛德（Dwayne Crawford）近日在美國群眾募資網站GoFundMe上發起一個名為「我支持暴風女丹尼爾斯」募資計畫，希望藉此協助丹尼爾斯舉家搬遷到「安全屋」（safe house）避風頭，同時支付不斷累積的法律費用。

對此，克勞佛德表示，丹尼爾斯已經身處險境，所以希望用此資金協助她搬遷，並支付法律戰費用，以免因川普「口袋較深」而未戰先輸。

克勞佛德強調，若丹尼爾斯挺身對抗美國前總統，卻因此而喪失生命、自由或幸福，就等於背棄了美國立國的基本精神。

據悉，截至台灣時間6日下午3時，「我支持暴風女丹尼爾斯」募資金額已近95.6萬美元（約台幣3100萬元），共計來自約1.8萬名贊助者。

「暴風女丹尼爾斯」友人為其發起群眾募款，截至6日已募得近95.6萬美元（約台幣3100萬元）。（圖擷取自GoFundMe）

「暴風女丹尼爾斯」友人為其發起群眾募款，截至6日已募得近95.6萬美元（約台幣3100萬元）。（圖擷取自GoFundMe）

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