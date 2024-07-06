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伊朗總統大選 溫和派裴澤斯基安當選

伊朗總統大選第二輪投票，由溫和派候選人裴澤斯基安勝出。（法新社）

伊朗總統大選第二輪投票，由溫和派候選人裴澤斯基安勝出。（法新社）

2024/07/06 16:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東地區有望穩定？伊朗5日舉行第二輪總統選舉，共計3050萬餘人投票，溫和派（改革派）候選人裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）得票率達53.6%，擊敗獲得44.3%選票的極端保守派賈立里（Saeed Jalili），順利當選伊朗總統。

據《路透》報導，現年69歲裴澤斯基安是心臟外科醫師出身，曾在上一任改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）任內擔任衛生部長，他承諾推動務實的外交政策，恢復2015年核協議並緩解目前和世界各國的僵局，在國內方面則力求社會自由化和政治多元化。

伊朗主要事務仍由最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）裁定，總統無法在核計劃或中東民兵組織一事上帶來重大轉變，不過，總統仍然可以影響伊朗政策的基調。

裴澤斯基安在電視辯論和訪談中，直指自己不會和鷹派、教權對抗，但他也強調，若無法履行競選承諾就會告別政壇，其政見包括重振因管理不當、政府腐敗和美國制裁而陷入低迷的經濟，受到都市中產階級和年輕人的歡迎。

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