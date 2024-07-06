歷時3年調查 西、法警方聯手搗毀中國公民組成的國際洗錢組織

西、法警方聯手偵破一起國際洗錢案，成員為散居歐洲各地的中國公民。（法新社）

2024/07/06 15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》報導，西班牙和法國警方5日搗毀一個國際洗錢組織，該組織由居住在歐洲各國的中國公民組成，每天處理金額達100萬歐元（約3573萬台幣），已逮捕負責人在內5名成員。

據報導，法國國家反詐欺小組和西班牙警方在「歐洲刑警組織」（Europol）支持下，於2021年2月展開這項調查，當時法國海關人員在法國南部發現藏在一輛小汽車裡的50多萬歐元。

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在一名法國地方法官率領下，調查人員揭開一個「在歐洲各地對大筆現金進行洗錢的犯罪陰謀」，且至少從2019年起就一直在運作。該組織由居住在歐洲各國的中國公民組成，他們每天可以讓超過100萬歐元的非法現金重新進入合法管道。

調查小組聲明指出，該組織的作案方式是設立多個取款點，而款項來源主要仿冒商品貿易、稅務和海關詐欺及拉皮條的工作者。該組織在取得非法資金後，安排在歐洲各地流通。

西班牙警方在馬德里、巴倫西亞、阿利坎特和巴塞隆納逮捕5名嫌犯，其中包括該組織的一名中國商人。

調查小組還搜查多個場所和住宅，並派出警犬發現隱藏在假天花板後和便攜式冰箱中的近16萬歐元（約572萬台幣）現金，「這次的國際行動，顯示亞洲犯罪集團在歐洲洗錢活動中的主導作用。

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