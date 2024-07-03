共諜遍布歐洲！ 挪威1男子疑涉為中國情蒐被捕

挪威警察安全處反情報部門發言人布隆表示，1名挪威公民涉嫌為中國充當間諜，已遭到逮捕。（歐新社）

2024/07/03 06:54

首次上稿 00:38

更新時間 06:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕挪威憂心遭中國染指北極戰略要地斯瓦巴群島（Svalbard archipelago），取消出售當地最後一塊私人土地之際，挪威國內安全機關「警察安全處」（PST）2日表示，1名挪威公民涉嫌充當中國間諜，1日被捕。

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PST反情報部門發言人布隆（Thomas Blom）表示，該名男子涉嫌從事涉及國家機密的「重大」情報活動，1日從中國返回挪威首都奧斯陸國際機場時，遭到PST逮捕，2日出庭應訊，法庭下令將他羈押4週，禁止與外界聯繫，前2週單獨拘禁。但該名男子的律師喊冤，聲稱他遭到誣陷。

PST並未披露該名男子為中國提供何種情報等進一步細節，僅表示目前仍處於蒐證的敏感階段。中國駐挪威大使館也未回應置評要求。

繼德國、英國等多國示警中國間諜活動後，PST今年2月也在其年度威脅評估報告中指出，由於中國與西方關係惡化，北京企圖強化對供應鏈的控制以及在北極的地位，中國在歐洲各地部署間諜，在2024年將成為挪威的重大情報威脅。

PST指出，中國情報機關透過一系列常用工具和數位基礎設施，在歐洲各地展開活動。中國情報機關並非單獨執行任務，而是獲得「外交官、旅遊代表團、個人、企業和特殊利益團體」等民間行為者的協助。

此外，挪威政府1日也宣布，取消出售斯瓦巴群島西南部「索雷法格峽灣」（Sore Fagerfjord）地產的計畫，據稱有潛在中國買家曾經表達收購意願。

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