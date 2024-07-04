收徒？小學生地鐵看書 北大教授動容「具備罕見特質」

北大教授趙白生表示，6月底某日在地鐵車廂裡，1名坐在地上翻閱書籍的小學生吸引了他的目光，於是便和男孩及家長聊了幾句。（圖擷自微博）

2024/07/04 14:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕電子產品唾手可得的現在，孩子有多久沒在課餘時間翻開書本閱讀？本月3日一篇「好學小孩在北京地鐵上被北大博導（博士導師）收徒」，意外登上中國社群媒體平台微博的熱搜。中媒特地採訪了當事者、北京大學外語學院世界文學研究所教授趙白生，還原當下景況。

據《紅星新聞》報導，該報採訪了影片中誇獎男孩的北京大學教授趙白生。趙白生向記者證實，他確實和男孩家長進行了交談，並誇獎了男孩，但未提「收徒」一事。

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趙白生回憶，6月底某日，在吵雜的地鐵車廂裡，1名坐在地上翻閱書籍《墨菲定律》的小學生吸引了他的目光，於是便和男孩及家長聊了幾句。

趙白生表示，男孩當時坐在吵雜的地鐵裡看書，「我覺得這是一個非常罕見的現象，就誇了小孩一下。」趙白生認為，身處多媒體時代，很多人早已不看書了，何況是1名男孩，「這個小孩有這樣的品質，我覺得這個小孩很勵志，所以就鼓勵他一下。」

趙白生提到，或許因為他一直從事教育業，他跟看書的男孩家長在路上聊了一下，對男孩是什麼地方的人、有哪些愛好，以及男孩父母的教育方式等，進行了詳細的了解。他覺得這個男孩相當優秀、很有潛力，並且具備「罕見的特質」。

趙白生澄清，他和男孩家長並未留下聯絡方式，對「收徒」一說也沒有印象。趙白生稱，雙方在交談中從未提到「收徒」。

《紅星新聞》指出，男孩家長發布影片時，僅稱男孩受到了教授誇獎讚許，非常興奮，沒有提到「收徒」一事。但不久後部分自媒體轉載該影片時，卻加上了「地鐵收徒」一說。

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