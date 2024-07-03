無意換拜！傳民主黨最快提前721正式提名拜登

彭博2日引述美國民主黨消息人士報導，民主黨全國委員會考慮提前在本月，正式提名拜登參選今年總統大選，時間可能是7月21日。（彭博）

2024/07/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登首場電視辯論中的不佳表現掀起「換拜」呼聲。據「彭博」報導，經歷數日對拜登的諸多質疑後，民主黨將堅持力挺拜登競選連任。民主黨全國委員會（DNC）正評估，最快在七月廿一日民主黨全國代表大會資格委員會線上會議中，正式提名拜登為總統候選人。

知情人士透露，民主黨已經計畫在八月的全代會前提名拜登，主要是因為俄亥俄州新法規定得於總統大選前六十五天認證候選人資格，即八月七日，早於民主黨八月十九日在芝加哥啟動的大會。

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拜登的辯論表現並未顯著動搖民主黨主流支持，包括前總統歐巴馬、前聯邦眾議院議長裴洛西等重量級人士已表態持續力挺。拜登在民主黨初選中取得壓倒性勝利，亦顯示出受到黨內絕對認可。

然而，辯論無疑加深了外界對拜登的年紀和認知能力的疑慮。揭發「水門案」的知名記者伯恩斯坦向「美國有線電視新聞網」（CNN）透露，總統核心圈人士認為，辯論中的失常表現並非「一次性」現象，近半年拜登認知衰退和生理退化尤為顯著。「過去一年半，總統在十五、廿次場合中，某種程度上出現我們在那場駭人場合（辯論）中所目睹的模樣」。

伯恩斯坦提到，拜登在烏克蘭及加薩等國安事務上，仍展現出對事實的絕對掌控，且盡他所能維持最敏銳的狀態，但「我們顯然是與一位存在兩種狀況的人打交道」。

學者：辯論對選舉結果無顯著影響

不過，過去十屆總統選舉成功預測九屆贏家的美利堅大學歷史學者李奇曼（Allan Lichtman）上週向CNN分析，外界質疑拜登的年齡與認知能力是「巨大的錯誤」。他舉例，一九八四年的大選，前總統雷根同樣遭遇辯論表現欠佳和年齡疑慮，最終仍橫掃四十九州。

李奇曼直言，辯論對選舉結果沒有任何顯著影響，「辯論不具有結果預測性。希拉蕊．柯林頓贏下了全部三場辯論，仍然敗選；二○○四年民主黨總統候選人凱瑞也贏得全部辯論，照樣輸給競選連任的布希」。

李奇曼尚未就本次大選的結果做出最後預測。他預測的立論依據為其所提出的「十三關鍵」理論，包括黨內提名有無遭遇重大挑戰、執政黨尋求連任的候選人是否為現任總統、有無具影響力的第三方獨立候選人、任期內有無遭遇持續性社會動盪、政府有無爆出嚴重醜聞等。他認為「民主黨真正且唯一的勝選機會就是讓拜登競選」。

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