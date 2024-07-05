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今明太平洋高壓最強！專家：大台北、南部飆高溫「黑到發紫」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，預估今明太平洋高壓將達到最強時刻，意謂最酷熱的時候即將來到，同時也提醒在大台北盆地、南部內陸區，明顯有一塊區域「黑到發紫」，預估局部地區要特別留意37度以上極端高溫！（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，預估今明太平洋高壓將達到最強時刻，意謂最酷熱的時候即將來到，同時也提醒在大台北盆地、南部內陸區，明顯有一塊區域「黑到發紫」，預估局部地區要特別留意37度以上極端高溫！（圖擷自臉書）

2024/07/05 08:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日各地持續飆高溫，高雄旗津昨更出現40.8度，氣象粉專提醒，預估今明太平洋高壓將達到最強時刻，意謂最酷熱的時候即將來到，同時也提醒在大台北盆地、南部內陸區，明顯有一塊區域「黑到發紫」，預估局部地區要特別留意37度以上極端高溫！

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前太平洋高壓強勢增強中，預估將於週五、週六達到最強時刻，最酷熱的時候即將到來。而根據氣象署的高溫預測分布圖顯示，包含大台北盆地、南部內陸區，明顯有一塊黑到發紫的區域，並指提醒「這些地方要特別留意37度以上極端高溫！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，至於其他地區並非不熱，只是「好一點點」，高溫一樣會上看33度以上，還是很熱。好消息則是中南部偏山的區域還是有午後雷雨機會，「只要有下雨，多少能消暑一點」。

前氣象局局長鄭明典昨也在臉書分享同一個畫面並提醒，預估今日（5日）會有高溫，同時也隱含，午後對流較不易發展！有網友則紛紛表示「紫色那塊應該是旗山美濃」、「焦了！」、「紅通通的」、「站在陰影下都滿身汗」、「擋不住的火熱，我已經向酷暑低頭」等。

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