宜蘭童玩節 首日逾2萬人次入園

童玩節昨天在冬山河親水公園開幕，遊客不畏酷暑湧入園區。（記者王峻祺攝）

2024/07/07 05:30

7公尺寬彩虹水滑道、飛越冬山河178公尺長高空滑降 戲水客嗨翻

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「二○二四宜蘭國際童玩藝術節」昨在冬山河親水公園開幕，活動將持續到八月十八日，為期四十四天，遊客不畏酷暑湧入園區，享受沁涼戲水設施，精彩的彈跳起飛開幕秀嗨翻全場，今年打造七公尺寬的彩虹水滑道，是水域區閃耀地標，並首創飛越冬山河一七八公尺長的「飛越銀河」高空滑降，吸引大小朋友試膽體驗，首日湧入逾兩萬人次入園。

請繼續往下閱讀...

冬山河親水公園開幕 持續至8/18

今年童玩節主題為「童玩的多重宇宙」，園區全新打造最受歡迎的戲水區，閃亮地標彩虹水滑道吸引遊客體驗高速滑水，遊客一字排開，沿著水道瞬間滑入水面，尖叫聲四起、水花四濺。往年設在陸域的高空滑降，首度跨越冬山河水域，遊客綁上安全索，順著鋼索從黃龍岸滑向青龍岸，再搭乘小艇返回園區。

18國、23團隊 進駐表演

童玩節開幕活動昨天下午在寰宇廣場舉行，園方安排管樂及鼓藝迎賓開場，還有來自法國的「Cie Tac O Tac」彈跳高蹺劇團，帶來精彩起飛秀。

縣長林姿妙說，今年童玩節共邀請十八國、廿三團來自不同國家的民俗表演團隊輪番登台，並有首次參與的非洲國家蒲隆地，為期四十四天活動除了能體驗水域活動、欣賞演出，也可參觀魔方樂園等主題展館。

外界期許宜蘭童玩節能帶動縣內旅宿業者的暑期住房率，立委陳俊宇致詞時透露，已再次拜訪交通部溝通，近期自由行及團體旅宿補助將有新進展，期待能有好消息。

遊童玩節參加抽獎 首獎送汽車

宜縣觀光協會理事長王文新說，目前七、八月旅宿訂房率僅三、四成，希望暑假吸引更多旅客入住，若中央能祭出補助更好，對於促進當地觀光發展有正面幫助。

宜蘭縣政府也推出「遊童玩好康抽汽車」，購票或申辦童玩護照都能參加抽獎，首獎為市價近八十五萬元Suzuki Jimny汽車，其餘獎項包括住宿券、餐券等，總價值超過二百萬元。

7公尺寬的彩虹水滑道是今年童玩節閃耀地標。（記者王峻祺攝）

宜蘭童玩節今年首創飛越冬山河178公尺長的高空滑降，吸引大小朋友試膽體驗。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法