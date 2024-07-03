氣溫、海溫節節攀升 專家：本週最熱兩天大台北上看39度

「林老師氣象站」指出，預估太平洋高壓軸線西伸增強最為顯著的時間點，會落在5日至6日，加上高壓的下沉氣流，降雨頻度與強度也同步在縮減，導致各地天氣高溫炙熱大幅攀升。（圖擷自臉書「林老師氣象站」）

2024/07/03 08:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日持續晴朗炎熱，包含陸地氣溫及海溫都節節攀升，有氣象專家指出，昨日台灣沿海海溫已廣泛達到30度，巴士海峽及東部海域甚至達31度，受此影響陸地溫度也持續居高不下。另有專家也預估，本週五至週六會是最熱的兩天，且大台北地區有機會飆到37至39度或以上。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨發文分享海溫分布圖，指海溫比起前兩天，溫度又更高了一點，根本「熱到發紫」，昨日包含台灣海峽中部、南部海溫已廣泛30度，巴士海峽及東部海域甚至達31度，台灣沿海也介於30至31度。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，由於台灣被溫暖的海水包圍著，海風調節的作用變得相當不明顯，陸地的溫度會居高不下。在留言處也提到「海水熱焓量的部分。暖水層相當深厚～營養充沛，但就是高壓太強啦！直接抑制熱帶系統發展」。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書「林老師氣象站」發文指出，預估太平洋高壓軸線西伸增強最為顯著的時間點，會落在5日至6日，加上高壓的下沉氣流，降雨頻度與強度也同步在縮減，導致各地天氣高溫炙熱大幅攀升。

「林老師氣象站」預估，不只中南部及東部地區高溫上探34至36度或以上，且北部增溫變化將最為明顯，尤其是大台北地區，高溫更有機會飆到攝氏37至39度或以上。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於台灣被溫暖的海水包圍著，海風調節的作用變得相當不明顯，陸地的溫度會居高不下。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

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