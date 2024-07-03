為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

氣溫、海溫節節攀升 專家：本週最熱兩天大台北上看39度

「林老師氣象站」指出，預估太平洋高壓軸線西伸增強最為顯著的時間點，會落在5日至6日，加上高壓的下沉氣流，降雨頻度與強度也同步在縮減，導致各地天氣高溫炙熱大幅攀升。（圖擷自臉書「林老師氣象站」）

「林老師氣象站」指出，預估太平洋高壓軸線西伸增強最為顯著的時間點，會落在5日至6日，加上高壓的下沉氣流，降雨頻度與強度也同步在縮減，導致各地天氣高溫炙熱大幅攀升。（圖擷自臉書「林老師氣象站」）

2024/07/03 08:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日持續晴朗炎熱，包含陸地氣溫及海溫都節節攀升，有氣象專家指出，昨日台灣沿海海溫已廣泛達到30度，巴士海峽及東部海域甚至達31度，受此影響陸地溫度也持續居高不下。另有專家也預估，本週五至週六會是最熱的兩天，且大台北地區有機會飆到37至39度或以上。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨發文分享海溫分布圖，指海溫比起前兩天，溫度又更高了一點，根本「熱到發紫」，昨日包含台灣海峽中部、南部海溫已廣泛30度，巴士海峽及東部海域甚至達31度，台灣沿海也介於30至31度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，由於台灣被溫暖的海水包圍著，海風調節的作用變得相當不明顯，陸地的溫度會居高不下。在留言處也提到「海水熱焓量的部分。暖水層相當深厚～營養充沛，但就是高壓太強啦！直接抑制熱帶系統發展」。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書「林老師氣象站」發文指出，預估太平洋高壓軸線西伸增強最為顯著的時間點，會落在5日至6日，加上高壓的下沉氣流，降雨頻度與強度也同步在縮減，導致各地天氣高溫炙熱大幅攀升。

「林老師氣象站」預估，不只中南部及東部地區高溫上探34至36度或以上，且北部增溫變化將最為明顯，尤其是大台北地區，高溫更有機會飆到攝氏37至39度或以上。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於台灣被溫暖的海水包圍著，海風調節的作用變得相當不明顯，陸地的溫度會居高不下。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於台灣被溫暖的海水包圍著，海風調節的作用變得相當不明顯，陸地的溫度會居高不下。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
夏至熱爆高溫恐飆破36度 北台留意午後雷陣雨
2024/06/21 07:04

夏至熱爆高溫恐飆破36度 北台留意午後雷陣雨
燒番薯加柴火！氣象專家：本週高溫1天比1天高……
2024/07/02 09:09

燒番薯加柴火！氣象專家：本週高溫1天比1天高……

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
「地球發燒」高溫屢破紀錄 鄭明典憂：真的不是好現象
2023/07/07 09:04

「地球發燒」高溫屢破紀錄 鄭明典憂：真的不是好現象
「泰利」颱風最快今生成！15縣市飆高溫 明起4天防劇烈天氣
2023/07/15 06:53

「泰利」颱風最快今生成！15縣市飆高溫 明起4天防劇烈天氣

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
13縣市高溫恐飆破38度 午後雷雨再擴大
2024/06/28 07:07

13縣市高溫恐飆破38度 午後雷雨再擴大
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播