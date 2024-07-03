這不是廚餘！驚見比臉大「巨蛙」 女清潔隊員花容失色

有清潔隊員在翻查廚餘桶時，赫然發現1隻比人臉還大的巨蛙屍體，女隊員嚇得花容失色驚叫，男隊員笑稱「是阿嬤養大的嗎？」 （清潔隊提供）

2024/07/03 08:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣從7月1日起提高垃圾退運標準，兩天來共有11個鄉鎮市公所垃圾車遭整車退運，各公所清潔隊員加強把關，連廚餘桶也不放過，不料卻有某鄉鎮清潔隊員在翻查廚餘桶時，赫然發現1隻比人臉還大的巨蛙，女隊員嚇得花容失色驚叫，男隊員笑稱「是阿嬤養大的嗎？」清潔隊指出，青蛙、老鼠都屬於垃圾，不是廚餘，民眾應確實做好分類。

彰化縣垃圾清運退運新制上路，進入溪州焚化廠的垃圾車都會被稽查，首日有彰化、鹿港、福興、伸港、北斗、田中等地共7輛垃圾車遭整車退運；昨天則有4輛垃圾車遭整車退運，其中彰化市清潔隊因為年度記點已達24點，清潔隊長洪崇棠與垃圾轉運車司機都必須到溪州焚化廠接受4小時上課講習。

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稽查過程中，清潔隊員發現垃圾裡面最常出現的資源回收物是廢餐盒、飲料杯、平板塑膠；清潔隊長洪崇棠提醒，民眾可能會覺得這3項物品不屬於回收，因此隨手塞進垃圾袋，其實這些物品都屬回收項目。

有某鄉鎮清潔隊在翻查廚餘桶是否分類確實時，有清潔隊員發現廚餘桶內竟藏著青蛙、老鼠屍體，其中青蛙甚至體積比一個成人的臉還要大，清潔隊員嚇到大叫，直呼「沒看過這麼巨大的青蛙」；有隊員研判應該是牛蛙才可能有這大體積。清潔隊指出，之前曾傳出蛋殼是屬於垃圾還是廚餘的紛擾，經過詢問，蛋殼、青蛙、老鼠等都屬於垃圾，不是廚餘，民眾應確實做好分類，以免被罰。

彰化市公所清潔隊呼籲民眾做好垃圾分類，廚餘也應分類清楚。 （清潔隊提供）

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