搶攻暑期親子出遊潮 高流招募新會員送好康

哈瑪星台灣鐵道館小火車搭乘體驗，深受親子活動青睞。（高流提供）

2024/07/03 09:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心（高流）暑期活動滿檔，7、8月假日都有樂團藝人演出，因應暑期親子出遊熱潮，特別規畫會員抽獎大賞活動，首波針對新會員提供萬元景觀套房住宿券、哈瑪星台灣鐵道館小火車搭乘券等好禮抽獎機會。

高流表示，高雄近來演唱會及大型音樂活動蓬勃，海音館暑期活動滿檔，7、8月假日都有樂團藝人演出，其中，8月3、4日為高流自辦的「2024藍寶石大歌廳演唱會」，加上8月6日開展的「藍寶石傳奇故事展」，暑期到高流各場域隨時都有各類型的音樂活動與展覽。

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高流表示，今年2月新推出的會員制，與民眾最習慣使用的LINE結合，讓會員在場域內多元運用享優惠，例如提供高流自辦或合辦節目的購票累點、兌換限定商品，今年大港開唱2天就有近千名歌迷將票券累積點數，當場兌換大港與高流聯名的襪子、零錢包及飲料等多款商品。

為持續擴大招募新會員，高流趁暑假一開始規劃數波會員抽獎大賞活動，首波針對即日起至7月16日新加入的會員，提供周邊店家與景點多種免費體驗券抽獎機會。

先前已加入的會員，高流也已與進駐場域的各品牌店家合作，包括海邊的卡夫卡、爵式、聲日裏物、FAN's CAFÉ、百瓦哥咖啡、木木咖啡、打鹿岸原住民人文主題餐廳等，提供高流普卡、銀卡會員消費優惠，金卡會員並有當月生日禮多項優惠。

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