為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

搶攻暑期親子出遊潮 高流招募新會員送好康

哈瑪星台灣鐵道館小火車搭乘體驗，深受親子活動青睞。（高流提供）

哈瑪星台灣鐵道館小火車搭乘體驗，深受親子活動青睞。（高流提供）

2024/07/03 09:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心（高流）暑期活動滿檔，7、8月假日都有樂團藝人演出，因應暑期親子出遊熱潮，特別規畫會員抽獎大賞活動，首波針對新會員提供萬元景觀套房住宿券、哈瑪星台灣鐵道館小火車搭乘券等好禮抽獎機會。

高流表示，高雄近來演唱會及大型音樂活動蓬勃，海音館暑期活動滿檔，7、8月假日都有樂團藝人演出，其中，8月3、4日為高流自辦的「2024藍寶石大歌廳演唱會」，加上8月6日開展的「藍寶石傳奇故事展」，暑期到高流各場域隨時都有各類型的音樂活動與展覽。

高流表示，今年2月新推出的會員制，與民眾最習慣使用的LINE結合，讓會員在場域內多元運用享優惠，例如提供高流自辦或合辦節目的購票累點、兌換限定商品，今年大港開唱2天就有近千名歌迷將票券累積點數，當場兌換大港與高流聯名的襪子、零錢包及飲料等多款商品。

為持續擴大招募新會員，高流趁暑假一開始規劃數波會員抽獎大賞活動，首波針對即日起至7月16日新加入的會員，提供周邊店家與景點多種免費體驗券抽獎機會。

先前已加入的會員，高流也已與進駐場域的各品牌店家合作，包括海邊的卡夫卡、爵式、聲日裏物、FAN's CAFÉ、百瓦哥咖啡、木木咖啡、打鹿岸原住民人文主題餐廳等，提供高流普卡、銀卡會員消費優惠，金卡會員並有當月生日禮多項優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
康士坦的變化球唱進高流 全台簽票會開跑
2024/06/20 05:30

康士坦的變化球唱進高流 全台簽票會開跑
高流復刻藍寶石大歌廳 再現秀場風華
2024/06/20 05:30

高流復刻藍寶石大歌廳 再現秀場風華

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
洪榮宏再現風華 8月重返歌廳秀
2024/06/20 05:30

洪榮宏再現風華 8月重返歌廳秀
喜多郎登高流開金嗓 自彈自唱Imagin 清唱酒矸倘賣無
2024/07/01 05:30

喜多郎登高流開金嗓 自彈自唱Imagin 清唱酒矸倘賣無

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播