高流復刻藍寶石大歌廳 再現秀場風華

已故秀場天王豬哥亮的兒子捐出一套「原汁原味」的豬哥亮秀服。（記者黃佳琳攝）

2024/06/20 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄藍寶石大歌廳曾於七、八零年代風靡全台，經典歌舞綜藝秀影響台灣娛樂圈迄今，高雄流行音樂中心（簡稱高流）邀請資深藝人與新秀復刻再現昔日秀場風華，並同步規劃故事展、啟動紀錄片拍攝等計畫，藉此挖掘、紀錄藍寶石大歌廳的璀璨過往。

資深藝人逐漸凋零 聽一次少一次

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳是高雄本地特有的文化記憶，多位藍寶石傳奇人物如豬哥亮、賀一航等藝人的演出風格更是深深影響台灣娛樂圈迄今，更是一直等待被擦亮的寶物；高流連續第三年舉辦藍寶石演唱會，隨著資深藝人年齡增加，越來越難邀請，真的是「聽一次少一次」。

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藍寶石雖然是歌廳秀的傳奇、影響力很大，但當年卻沒有留下太多的紀錄，高流投入資源爬梳資料、重新考究，盡可能的邀集專業影像、文字紀錄團隊，想方設法將這段珍貴的演藝風華記錄下來，讓不同世代得以回顧與欣賞屬於台灣的娛樂發展歷程。

八月三、四日即將舉辦的藍寶石大歌廳演唱會，主持群由綜藝天王胡瓜領軍子弟兵歐漢聲、賴慧如帶來不同以往節目內容，並加碼公布八月四日場次新增重量級卡司，特別邀請三金入圍歌手洪榮宏擔任演出嘉賓，為今年藍寶石演出增加亮點，兩場卡司都不同，歡迎民眾兩場都買，一次看個夠。

豬哥亮AI原音重現 台語導覽

此外，預計八月開展的藍寶石大歌廳故事展，已故秀場天王豬哥亮的兒子捐出一套「原汁原味」的豬哥亮秀服，高流透過AI技術，讓豬哥亮「原音重現」進行台語導覽，國語導覽部分則由「台灣濱崎步」資深藝人王彩樺進行錄製。

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