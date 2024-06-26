大巨蛋辦演唱會有解了？ 台北市議會通過解套提案

台北大巨蛋辦演唱會可望解套。（資料照）

2024/06/26 18:55

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋辦演唱會卡在使用執照註記第29點，國民黨台北市議會書記長張斯綱提案，請市府行文內政部，大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用「建築技術規則建築設計施工編」第127條，議會大會昨天審查遭暫擱，今天下午續審，民眾黨、民進黨提文字修正，討論後最後加註「大巨蛋建照使照註記變更仍應依循法定程序辦理」獲大會同意，提案終於過關。

張斯綱提案內容包含大巨蛋辦非體育賽事是否適用建築技術規則建築設計施工編第一二七條，請市府再次行文內政部函示確認，若不適用則需符合《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》規範、市府相關單位應確保各項活動安全無虞；若能辦演唱會，市府應積極要求遠雄提高營收分潤比例，並嚴格把關大巨蛋營運績效評分配比。

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社民黨議員苗博雅昨天提議應加註「議會決議不影響使照變更」，但其他議員反對加註，議長戴錫欽裁示此案暫擱；台北市議會大會今天下午續審，民眾黨團總召陳宥丞說，原則上支持苗博雅所提內容，但修正文字為「議會決議不影響大巨蛋建照使照註記的效力，建照使照註記變更應循法定程序辦理。」

民進黨團幹事長陳怡君說，對於大巨蛋是否能辦演唱會樂觀其成，不過重點在於公共安全，認為可於提案內新增其意見；民進黨團提出修正版本「大巨蛋建照使照註記變更仍應依循法定程序辦理」。

現場議員都對民進黨團所提版本有反對意見，議長戴錫欽則宣布通過修正內容，並加註在原提案內，後續送市府研議辦理。

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