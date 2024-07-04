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台鐵北迴線落石狂掉 新增8阻隔及告警系統「明年中旬完工」

台鐵北迴線崇德=和平路段在0403大地震後常常發生落石、坍方和土石流事件，影響列車通行。圖為列車行經該路段可清楚看到土石坍方狀況。（記者吳亮儀攝）

台鐵北迴線崇德=和平路段在0403大地震後常常發生落石、坍方和土石流事件，影響列車通行。圖為列車行經該路段可清楚看到土石坍方狀況。（記者吳亮儀攝）

2024/07/04 17:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵北迴鐵路路段在0403花蓮大地震後屢次發生落石、土石流和坍方事件，影響列車通行；台鐵公司今天（4日）說明，已經在北迴線規劃增設8處阻隔設施和告警系統，擋牆、電子圍籬分別在今年底到明年中旬完成。

因應北迴線蘇花路廊上多次因天災、地震導致落石和土石流意外，以及因應邊坡狀態不穩定，台鐵公司決定短期先在北迴線新增8處阻隔設施及告警系統；另外，台鐵公司預計在宜花東地區共30座有土石流潛勢風險的橋梁優先設置監視系統及水位計，若經現勘後，無法以工程方式改善者，則規劃設置土石流溢流告警系統。

目前台鐵全線有26處落石告警系統，但在經歷太魯閣號事故後新增建置38處「車輛入侵阻隔設施」，其中15處有告警設備；今年6月已完成5處阻隔設施，9月將完成第1套告警設備；今年底完成28處阻隔設施及6套告警設備，明年6月完成38處阻隔設施及15套告警設備。

台鐵公司也指出，之前曾經委託世曦公司辦理「台灣鐵路管理局邊坡巡檢精進系統建置」，藉由InSAR、LiDAR技術判讀，監測、篩選高風險邊坡與處所，進而將有限資源規劃並落實於適合的監測或設計、施工整治改善，以提升防災韌性。期中報告已完成審查會議，後續將擬訂鐵路路線防護中長程計畫，並爭取經費辦理。

根據報告，全台待改善邊坡共253處，其中225處位於宜、花、東地區；短期有8處都位於北迴線，相關改善工程預計本月上網招標公告，擋牆年底完工、電子圍籬明年年中完成。

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