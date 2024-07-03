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台鐵和仁=崇德恢復雙向通車 3路段時速僅30公里

週一晚因花蓮下大雨，台鐵和仁=崇德間（K48+100~600）、（K56+500~980）兩處發生土石流淹沒軌道致雙線不通；台鐵公司搶修後今清晨首班車4117次可以雙向通車，但三處路段僅能以時速30公里前進、以策安全。圖為土石流淹沒鐵道。（交通部提供）

週一晚因花蓮下大雨，台鐵和仁=崇德間（K48+100~600）、（K56+500~980）兩處發生土石流淹沒軌道致雙線不通；台鐵公司搶修後今清晨首班車4117次可以雙向通車，但三處路段僅能以時速30公里前進、以策安全。圖為土石流淹沒鐵道。（交通部提供）

2024/07/03 09:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週一（1日）夜晚因花蓮縣下大雨，晚間10時40分台鐵和仁=崇德間（K48+100~600）、（K56+500~980）兩處發生土石流淹沒軌道致雙線不通；台鐵公司搶修後在今天（3日）清晨首班車4117次可以雙向通車，但三處路段僅能以時速30公里前進、以策安全。

台鐵公司今天表示，花蓮工務段在1日深夜起連夜搶修清除東正線土石後，昨天（2日）清晨4時10分搶修完成，和仁=崇德間單線雙向通車。今天（3日）持續連夜搶修清除西正線土石，並經試車確認安全無虞，自首班車4117次在崇德站5時22分起，恢復雙線通車。

台鐵公司說明，和仁=崇德間（K48+100~600）、（K51+300）及（K56+500~980）等三處以時速30公里行駛，以確保行車安全。相關列車資訊可在台鐵公司官網或「台鐵e訂通」查詢。

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