當詐騙集團門神 前刑事局副局長莊定凱父子被起訴

前刑事局副局長莊定凱父子涉當詐騙集團門神被起訴。（資料照）

2024/07/05 12:47

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署去年破獲電信公司合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡詐騙案，持續追查發現，包括前NCC委員蕭祈宏、前刑事局副局長莊定凱涉在擔任該公司顧問，還有3名律師涉洩密、湮滅證據，全案偵查終結，日前再起訴電信公司陳姓負責人及莊定凱父子等22人，檢方調查陳嫌個人不法贓款達11.6億元，為徹底剝奪詐團犯罪所得將請法院一併宣告沒收，並已扣押電信公司名下1棟建物及土地2筆。

雲林地檢署檢察官黃薇潔去年追查民眾遭詐團詐騙案，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商，及某家電訊公司製作俗稱「黑莓卡」販售予詐騙集團等不法組織集團等不法組織，經持續追查發現，電訊公司負責人33歲陳嫌自2021年9月間成立以實施詐術為手段、持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，負責詐欺集團內之不法金流洗錢事宜，為順利進行洗錢事宜以親友等人名義在國內及國外設立29間人頭公司，並申請金融帳號，作為洗錢的第3、4層帳戶。

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檢方調查，陳嫌為將不法詐欺贓款金流洗白及隱匿不法金流，將錢先匯入潘男的公司，並全數購買泰達幣後，再存入陳嫌指定的虛擬帳戶錢包內，但因大量金流導致潘男的公司部分款項遭銀行圈存，潘男在2022年2月間聘顧莊定凱擔任該公司顧問，每月顧問費6萬元。

檢方指出，電信公司從2022年7月起多次遭到搜索，且相關人員涉刑事案件眾多，陳嫌先聘莊定凱的兒子擔任該公司顧問，2023年7月再聘任莊定凱，每月顧問費5萬元，幫忙處理相關刑事案件事宜。

另陳嫌也在2022年3月聘請江姓律師的律師事務所負責處理旗下人員遭檢警查緝相關法律事務，並安排另2名律師擔任落網車手、帳戶人頭、公司帳戶人頭之辯護人，提供偽造證據給檢警機關調查，並以擔任幣商說詞，誤導刑案偵辦，並洩漏相關偵查內容予陳嫌，讓他得以規避檢警查緝。

檢方今年3月再次搜索該電信公司，扣得不法贓款現金200多萬及泰達幣6萬多枚，另陳嫌所支配金融帳戶內之不法贓款金流從2021年11月至2023年11月間多達4億4000多萬；虛擬錢包帳戶2023至2024年1月間泰達幣金流，經換算現金多達7億2000多萬。

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